'Çocuktan Al Haberi'nin Nisan'ını görenler tanıyamıyor. ''Çakıl bebek'' kocaman kız oldu

'Çocuktan Al Haberi' isimli programda sevimliliğiyle milyonların kalbini kazanan Nisan Aktaş şimdilerde kocaman kız oldu. Nisan'ın son halini görünce inanamayacaksınız. İşte 'Sevgi süt mü bitsin' repliğiyle hafızalara kazınan Nisan Aktaş'ın son hali

'Çocuktan Al Haberi'nin Nisan'ını görenler tanıyamıyor. ''Çakıl bebek'' kocaman kız oldu

Ekranda olduğu dönem geniş bir hayran kitlesine sahip olan program 'Çocuktan Al Haberi', sektöre çok sayıda çocuk yıldız dahil etmişti.

1859532-620x410.jpg

Evrim Akın'ın sunduğu programın en öne çıkan ismi ise şüphesiz sevimliliğiyle kalpleri ısıtan Nisan Aktaş olmuştu.

9d080ef3330908449ba723b6c66a634a-640x360.jpg

O zamanlar 3 yaşında minik bir çocuk alan Çocuktan Al Haberi programının sevimli üyelerinden Nisan Aktaş, aradan yıllar geçince kocaman bir kız oldu. Aktaş'ın son halini görünce inanamayacaksınız. İşte Çakıl Bebek Nisan Aktaş'ın son hali...

cocuktan-al-haberi-cakil-bebek-nisa-5doa.webp

Nisan Aktaş, şimdilerde 9 yaşında güzeller güzeli bir kız çocuğu.

Program bittikten sonra Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol alan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabında da oldukça aktif.

Öne Çıkanlar
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Son Haberler
Sırpların Avrupa Ligi planı deşifre oldu Spor
Sırpların Avrupa Ligi planı deşifre oldu
Batshuayi kararını verdi Spor
Batshuayi kararını verdi
Uzmanından kurban eti uyarısı: Bunu görürseniz sakın tüketmeyin ölümle sonuçlanabilir Güncel
Uzmanından kurban eti uyarısı: Bunu görürseniz sakın tüketmeyin ölümle sonuçlanabilir
Lukaşenko ile Putin görüştü Dünya
Lukaşenko ile Putin görüştü
Artvin’de heyelan tırların üzerine geldi Güncel
Artvin’de heyelan tırların üzerine geldi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım itiraf etti Spor
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım itiraf etti
Ruhsatsız maden ocağında göçükte yaralanan madenci hayatını kaybetti Güncel
Ruhsatsız maden ocağında göçükte yaralanan madenci hayatını kaybetti