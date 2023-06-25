'Çocuktan Al Haberi'nin Nisan'ını görenler tanıyamıyor. ''Çakıl bebek'' kocaman kız oldu

Ekranda olduğu dönem geniş bir hayran kitlesine sahip olan program 'Çocuktan Al Haberi', sektöre çok sayıda çocuk yıldız dahil etmişti.

Evrim Akın'ın sunduğu programın en öne çıkan ismi ise şüphesiz sevimliliğiyle kalpleri ısıtan Nisan Aktaş olmuştu.

O zamanlar 3 yaşında minik bir çocuk alan Çocuktan Al Haberi programının sevimli üyelerinden Nisan Aktaş, aradan yıllar geçince kocaman bir kız oldu. Aktaş'ın son halini görünce inanamayacaksınız. İşte Çakıl Bebek Nisan Aktaş'ın son hali...

Nisan Aktaş, şimdilerde 9 yaşında güzeller güzeli bir kız çocuğu.

Program bittikten sonra Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol alan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabında da oldukça aktif.