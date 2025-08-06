COD Enerji satıldı

COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Lideri Cemil Demirel, Pınarbaşı Alanında faaliyetlerini yürüten ve yöre üreticisine önemli destekler sağlayan COD Enerji Üretim A.Ş’nin satışının gerçekleştiğini açıkladı. Demirel, büyük firma COD Enerjinin, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye geçtiğini iletti.

Devir işlemi tamamlanan ve bundan sonra Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çatısı altında operasyonlarını sürdürecek olan COD Enerji hakkında açıklamalarda bulunan Girişimci Cemil Demirel, "COD Enerji olarak, kuruluşumuzun Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye devir sürecini muvaffakiyetle bitirmiş durumdayız. Bu aşamada sergiledikleri alaka, uzmanlık ve ortak çalışma için Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. 2019 yılından itibaren COD Enerji bünyesinde bizlerle beraber çaba harcayan bütün ekibimize, iş birlikçilerimize ve yardımcılarımıza içten teşekkür borçluyuz. COD Enerjinin yeni sahipleri için başarı temenni ediyorum. Kanaatimce COD Enerji gelecek dönemde de sağlam adımlarla ilerleyecek ve bölge çiftçisine de değerli katkılar verecek" açıklamasını yaptı.