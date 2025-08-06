COD Enerji satıldı

Kaynak: İHA
COD Enerji satıldı

Pınarbaşı ve bölgesine önemli katkılar sunan ve 2019 yılında kurulan, COD Enerji Üretim A.Ş., Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye satıldı.

COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Lideri Cemil Demirel, Pınarbaşı Alanında faaliyetlerini yürüten ve yöre üreticisine önemli destekler sağlayan COD Enerji Üretim A.Ş’nin satışının gerçekleştiğini açıkladı. Demirel, büyük firma COD Enerjinin, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye geçtiğini iletti.

Devir işlemi tamamlanan ve bundan sonra Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çatısı altında operasyonlarını sürdürecek olan COD Enerji hakkında açıklamalarda bulunan Girişimci Cemil Demirel, "COD Enerji olarak, kuruluşumuzun Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye devir sürecini muvaffakiyetle bitirmiş durumdayız. Bu aşamada sergiledikleri alaka, uzmanlık ve ortak çalışma için Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. 2019 yılından itibaren COD Enerji bünyesinde bizlerle beraber çaba harcayan bütün ekibimize, iş birlikçilerimize ve yardımcılarımıza içten teşekkür borçluyuz. COD Enerjinin yeni sahipleri için başarı temenni ediyorum. Kanaatimce COD Enerji gelecek dönemde de sağlam adımlarla ilerleyecek ve bölge çiftçisine de değerli katkılar verecek" açıklamasını yaptı.

Son Haberler
Dört Büyükler NeXT Sosyal'de hesap açtı
Dört Büyükler NeXT Sosyal'de hesap açtı
Yetişkin emziği çılgınlığı
Yetişkin emziği çılgınlığı
Şile'de alkollü şahıs kaldığı evi yaktı
Şile'de alkollü şahıs kaldığı evi yaktı
Jennifer Lopez, İstanbul'u salladı
Jennifer Lopez, İstanbul'u salladı
Ünye'de şebeke suyu borusu patladı
Ünye'de şebeke suyu borusu patladı