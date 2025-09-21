ÇOGEP Projesi kapsamında "Güreş Kursu" açılşı gerçekleştirildi

ÇOGEP Projesi kapsamında "Güreş Kursu" açılşı gerçekleştirildi

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) çerçevesinde "Serhat'ın Çocukları Gülsün Diye" isimli Proje kapsamında "Güreş Kursu" açılışı gerçekleştirildi.

ÇOGEP projesiyle Ardahanlı gençler yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) çerçevesinde "Serhat'ın Çocukları Gülsün Diye" isimli Proje kapsamında "Güreş Kursu" açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında çocuk ve gençlerin ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda gelişim göstermeleri, disiplinli, sorumluluk sahibi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla yeni kurslar açıldı.

Ardahan'da açılan Güreş Kursu, gençlerin spora yönelmesi ve fiziksel gelişimlerini desteklemesi hedefiyle başlatıldı.

