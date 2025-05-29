Coğrafi işaretli yöresel lezzetleri görücüye çıktı

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri-3"te başta kaşık helvası, Ağlı kavurması, pilav ve hoşaf, araç kül çöreği ve miyane helvası, kabalak dolması, Cide tarhanası, fındık şekeri, Devrekani cırık tatlısı, İhsangazi ekşili pilavı, Pınarbaşı kara çorbası, Küre Ecevit çorbası ve Küre mantısı, etli ekmek, eğşi suyu, çekme helva, Kastamonu simidi, Devrekani hindi banduması, Kastamonu pastırması olmak üzere şehrin coğrafi işaretli yöresel ürünleri hem tanıtıldı hem de katılımcıların beğenisine sunuldu. Devrekani Belediyesi tarafından hazırlanan Devrekani hindi banduması ile Devrekani cırık tatlısı da davetlilere ikram edildi. Devrekani'nin coğrafi işaretli yöresel ürünü olan cırık tatlısı ve hindi banduması, davetlilerden büyük beğeni alarak kısa sürede tükendi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen programa katıldıklarını belirterek, "Bu kapsamda ilçemize ait coğrafi işaretli ürünlerimizi etkinlikte sergiliyoruz ve değerli halkımıza ikramda bulunuyoruz. Coğrafi işaretli ürün olarak Devrekani hindi banduması ile Devrekani cırık tatlısıyla lezzetlerimizi hem Kastamonu'muza hem üniversitemizdeki öğrencilerimize hem de dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Kastamonu'muzun 19 ilçesi bulunuyor. Her ilçenin kendisine göre farklı lezzetleri ve yemekleri bulunuyor. Bu anlamda gastronomi alanında ön planlada olan bir ilimiz konumunda bulunuyor. Maharetli hanımlarımızın ellerinde bu yemeklerimiz ayrı bir lezzet buldu. Katılan herkese bu anlamda teşekkür ediyorum" dedi.

Yemeklerin nasıl yapıldığına dair de bilgiler veren Başkan Altıkulaç, "Devrekani hindi banduması, Devrekani ilçemizde yetiştirilen hindilerin pişirilen suyuna serme ekmek dediğimiz ekmeğin bandırılması ve tereyağ ile cevizin homojen bir şekilde karıştırılması ve tepsiye dizilmesi şeklinde yapılıyor. Bu şekilde yöresel bir lezzetimiz. Özellikle ilimizde çok sevilen bir yemek çeşidimiz hindi banduması. Cırık tatlımız ise kızgın yağda lokma tarzında elde edilmesiyle lokmaların içerisine atılmasıyla yapılıyor. Ardından kıtır kıtır olan lokmalarımızı özenle hazırlanan şerbete batırarak, şerbetin lokmaların içine çektirilmesiyle yapılıyor. Bu da bölgemizde çok fazla tüketilen bir tatlı çeşidimizdir. İlimize gelecek olan herkesin bu lezzetlerden tatmasını tavsiye ederim, herkese afiyetler olsun" diye konuştu.

Etkinliğe Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Küre Belediye Başkanı Salim Turan, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan ile öğrenciler katıldı.