CoinTR, "herkes için güvenli ve sağlam bir çatı" yaklaşımıyla marka kimliğini yeniledi

Kripto regülasyonunda ikincil düzenlemelerin yakın zamanda yayınlanacağı yönünde beklentiler artarken varlık hizmet sağlayıcıları da yeni dönem için hazırlıklarını hızlandırdı. 2021’den bu yana faaliyet gösteren yerli kripto para borsası CoinTR'den de yeni dönem için ses getiren hamleler geldi. Finans ve bürokrasinin farklı kademelerinde görev almış deneyimli isimlerin liderlik ettiği yerli kripto para borsası CoinTR, 3. yılını kutlamaya hazırlanırken marka kimliğini “herkes için güvenli ve sağlam bir çatı” ilkesi ışığında yeniledi. Güncellemeyle logosunu, marka hikayesini ve temel değerlerini yeniden değerlendiren CoinTR, sloganını “Kriptonun Güvenli Noktası” olarak belirlerken; inovasyon, şeffaflık, dürüstlük, kullanıcı odaklılık gibi değerler etrafında yeni bir marka kimliğine kavuştu.

VİZYONU, UZMANLIĞI VE ŞEFFAFLIĞI TEMSİL EDEN YENİ RENKLER

Türk yatırımcılar için istikrarlı ve güvenli bir çatı oluşturmak için finansal uzmanlığını modern teknolojiyle bir araya getiren ve bu yolla sürekli büyüyüp gelişen CoinTR'nin yeni kurumsal renkleri, Verda, Nova ve Azur olarak belirlendi. Yeşilin etkileyici bir tonunu temsil eden ve güven, istikrar gibi kavramları yansıtan Verda, CoinTR’nin kullanıcılarına yaptıkları her yatırımın güvenli ve sürdürülebilir bir temel dayandığına dair güvence veriyorken; Nova, yenilikçilik ruhunu ve ileriye dönük vizyonu simgelerken Azur da CoinTR’nin açık ve şeffaf iletişim anlayışını yansıtıyor. Logodaki çatı sembolü, CoinTR’nin Türkiye’nin farklı bölgelerindeki insanları bir araya getirerek güçlü bir topluluk için ortak bir çatı olma görevini üstlendiğini temsil ederken, dinamik coin sembolü de sürekli değişimin ve inovasyonun temsilcisi olarak logoda yer alıyor.

Yeni marka kimliğiyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Güvene, şeffaflığa, regülasyona ve inovasyonu olan bağlılığıyla öne çıkan CoinTR, 3. yılını kutlamaya hazırlanırken stratejik adımlarına bir yenisini ekledi. Kripto dünyasında daha parlak bir geleceğe giden yolun öncüsü olmayı hedefleyen CoinTR olarak marka renklerimizden iletişim dilimize, kurumsal değerlerimizden marka hikayemize, her noktayı yeniden değerlendirerek amaç ve vizyonumuza uygun bir kimlik inşa ettik. Yaptığımız tüm dokunuşlar, CoinTR'nin tüm özelliklerinin derin bir bilgi birikimini ve mükemmelliğe olan bağlılığını yansıtmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

STRES VE BELİRSİZLİKTEN UZAK SAĞLAM, GÜVENLİ VE UZMAN BİR PLATFORM

Yeni marka kimliğinde ve kurumsal mesajlarında finans sektöründe derin uzmanlığa sahip bir liderlik ekibi, 7/24 erişilebilir destek hizmetleri, gelişmiş güvenlik protokolleri, yatırım fırsatlarında çeşitlilik ve kullanıcı dostu bir arayüz gibi güçlü yönlerini öne çıkaran yerli kripto para borsası CoinTR, kurumsal değerler olarak da sürdürülebilir inovasyon, kullanıcı merkezlilik, etkili iş birliği, şeffaflık, ve dürüstlük ilkelerini benimsedi.

CoinTR’nin misyonunun Türkiye’de güvenli, şeffaf, kullanıcı dostu; sürdürülebilir büyümeyi ve kesintisiz inovasyonu teşvik eden, demokratik bir kripto yatırım platformu inşa etmek olduğunu söyleyen Ali Eşelioğlu, “Vizyonumuzu da kullanıcılarımıza ekiplerimizle her an destek veren, kripto para yatırım hizmet sağlayıcısı olarak sektör lideri olmak ve Türkiye’de kesintisiz erişilebilirlikle kalıcı bağlantılar kurarak güçlü bir etki yaratmak olarak belirledik" dedi.

CoinTR'nin deneyimli kadrosu hakkında bilgi veren Ali Eşelioğlu, "CoinTR'nin ekibi, finans sektöründe deneyimli ve bürokraside yetişmiş insanlardan oluşuyor. Bunu marka konumlama stratejimizin merkezine aldık. CoinTR, diğer platformlar ve yeni girişimlerden farklı olarak, piyasaların karmaşık doğasını tanıyan finans uzmanları tarafından oluşturuldu. Bu sayede kullanıcılarımız, kripto para yatırımının karmaşık doğasını stres ve belirsizlik olmadan, uzmanlığıyla öne çıkan, sağlam ve güvenli bir platform sunan CoinTR ile deneyimleyebiliyor” diye konuştu.

CoinTR'nin yönetim ekibinde, daha önce TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Eşelioğlu CEO rolünü üstlenirken, eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve eski TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Başkanı Şakir Ercan Gül, CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor. CoinTR Yönetim Kurulu'nda eski TCMB Başkanı Murat Uysal, eski Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Karaağaç, eski BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) yetkilisi Yakup Demir gibi sektörün önde gelen isimleri de yer alıyor.

“DEMOKRASİ, GÜVEN VE YENİLİK”

Yeni marka kimliğini ve kurumsal mesajlarını oluştururken hep kullanıcı içgörülerinden hem de pazar görünümünden yararlanan CoinTR'nin CEO'su Ali Eşelioğlu, "Kripto yatırımcıları tasarruflarını maksimize etmek ister, ancak platform güvenliği konusunda şüphecidirler. CoinTR bu noktada profesyonelliği ve uzmanlığıyla güven duygusu sunarak bu problemi çözüyor. Öte yandan Türkiye'deki ekonomik koşullar, yatırımlar için güvenli bir liman arayışını beraberinde getiriyor. ‘Kriptonun Güvenli Noktası’ sloganını sahiplenen CoinTR, istikrarsızlık ve dolandırıcılık riskleri olmadan varlıklarını yönetmek isteyen yatırımcılar için sağlam, istikrarlı ve güvenli bir platform olarak konumlanıyor. CoinTR’nin değişken bir piyasadaki istikrarlı bir el olarak üstlendiği görev, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu uzmanlıktan ve güvence hissinden uzak rakiplere karşı rekabet avantajı da sağlıyor. Kripto yatırımlarını demokratikleştirmek, blokzinciri odaklı yeniliği teşvik etmek ve tüm bunları güven temeli üzerinde inşa etmek, CoinTR olarak başlıca amacımız” dedi.

STRATEJİK ADIMLARLA YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

CoinTR'nin her seviyeden yatırımcıya, tasarruflarını en doğru şekilde yönetmek için gereken her şeyi sunduğuna dikkat çeken CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“2024'ün ikinci yarısı CoinTR için oldukça hızlı geçiyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yerini alan ilk borsalardan biri olduk. Organizasyon yapılanmamızı tamamladık ve regülatif süreçleri titizlikle izlemeye devam ettik. Bitget Türkiye satın almasıyla CoinTR'nin Türkiye'deki erişim alanını genişlettik ve Bitget Türkiye kullanıcılarının Kriptonun Güvenli Noktası CoinTR'ye sorunsuz geçişini sağladık. Bugün paylaştığımız marka kimliği güncellememizle CoinTR'nin üçüncü yılına hazırlanırken hedeflediğimiz tüm kilometre taşlarını başarıyla tamamlamış olduk. Artık CoinTR için yeni dönem başlıyor. Bu dönemin Türkiye’de hem kripto ekosistemi için hem de CoinTR için oldukça verimli, üretken, yenilik dolu ve başarılı geçeceğine inancımız tam.”