CoinTR yeni dönemi için gaza bastı

Türkiye’de kripto para sektörünün işleyişine dair ilk ayrıntılar, 2 Temmuz tarihli Resmî Gazetede yayımlanan düzenlemeyle netleşti. Kamuoyunda kripto yasası olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girmesini takiben yayımlanan ilke kararlar ve ikincil düzenlemeler, Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen şirketlerin yol haritasını da belirledi. Yönetim kurulunda eski bürokratların yer aldığı yerli kripto para borsası CoinTR de yeni yasa uyarınca güncellediği büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik adımlarına hız verdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “CoinTR olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen koşullar doğrultusunda başvuru yapan şirketlerin sıralandığı ilk geçici listede yerimizi aldık. İlk geçici listede 47 olarak açıklanan şirket sayısı, ikinci listede 76’ya çıktı. SPK listeleri, yasal çerçevenin rekabete ve daha kolay takip edilebilir bir ekosisteme katkısının en belirgin örneğini oluşturuyor. Yapıcı bir regülatif yaklaşım sayesinde ülkemizde istihdam oluşturan, kullanıcı deneyimine odaklanan, güvenliği önceliklendiren, güvenli varlık saklamadan işlem platformlarına farklı dikeyleri içeren güçlü bir kripto ekosisteminin ilk adımları atılıyor” ifadelerini kullandı.

Stratejik adımlarla yeni döneme hazırlanıyor

Türkiye’nin bugüne dek küresel borsalar için hep bir cazibe merkezi olduğunu belirten Ali Eşelioğlu, “Yayımlanan güncel araştırmalardan biri, Türkiye’de 5 kişiden yaklaşık üçünün kripto para sahibi olduğunu gösteriyor. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak yeni teknolojilere gösterdiği yoğun ilgi ve gelişmiş finansal altyapısıyla ülkemiz, kripto para sektörü için de bir büyüme merkezine dönüşüyor. CoinTR olarak biz de bu dönüşümün öncüleri arasında konumlanıyoruz. Aralarında eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Şakir Ercan Gül’ün de olduğu, her biri geleneksel finansal kuruluşlarında ya da bürokraside önemli görevler üstlenmiş üst yönetim yapılanmamız, İK yaklaşımımız ve inovatif çözümler sunan platformumuz ile yeni yeni olgunlaşan bu sektörün serpilme sürecine katkıda bulunacağız. CoinTR olarak üçüncü yılımızda yeni bir döneme girerek stratejik adımlarımıza da hız veriyoruz. İki yıl boyunca oluşturduğumuz altyapı üzerinden yapacağımız hamlelerle hem şirketimizin hem de Türkiye’deki kripto ekosisteminin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bitget TR’yi satın alarak en güncel stratejik adımlarımızdan birine imza attık ve erişim alanımızı daha da genişlettik.” ifadelerini kullandı.

“Piyasa koşulları büyüme sinyali veriyor”

Küresel piyasaların tarihsel açıdan hareketli olsa da yaz rehavetinin hissedildiği kurumsal ve regülatif cephede Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların geleneksel finansla kesişim noktalarının arttığı bir dönemi geride bıraktığını belirten Ali Eşelioğlu, “Başta ABD merkez bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının parasal sıkılaşma döneminin sona erdiğinin sinyalini veren faiz indirimi adımlarıyla, iş dünyasında ve finansal piyasalarda yeni bir genişleme döneminin başlayacağını görüyoruz. Şüphesiz, son yıllarda kripto ekosisteminde yaşanan olumlu gelişmeler, dijital varlıkların da bu yeni dönemde hatırı sayılır bir konumu olacağına işaret ediyor.

Kurumsal kültürünü güven, istikrar ve inovasyon gibi kavramlar üzerine kuran CoinTR olarak biz de sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüzle her seviyeden yatırımcının bu büyüme dönemine aktif katılımı için güvenilir bir platform sunuyoruz. Türkiye pazarında küresel standartlarla yönetilen yenilikçi ve güvenli yerel borsa talebine yanıt vermek için operasyon ekiplerimizi genişletiyor, topluluğumuzla temaslarımızı artırıyoruz. Uyum ve güvenlik konusunda küresel teknoloji standartlarını takip ediyor, MASAK tarafından denetlenen bir borsa olarak güveni ve uyumluluğu ilk sıraya koyuyoruz. Daima en regüle sektör olarak tabir edilen geleneksel finansta uzun yıllar uyum departmanlarına liderlik etmiş uyum ve hukuk kadromuzla Türkiye’nin ilk uçtan uca kurumsal imaja sahip borsasını ülkemizdeki her kesimden yatırımcının erişimine açıyoruz” diye konuştu.

“Yeniden markalaşarak yeni bir çağ başlatacağız”

CoinTR’nin bugüne dek Türkiye’de çekirdek bir kullanıcı kitlesi kazandığını, hedef grup ve paydaşlarıyla ilişki geliştirerek sektörel bilinirliğini artırdığını vurgulayan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Üçüncü yılımıza hazırlanırken CoinTR’nin Türkiye pazarında parmakla gösterilen yerli oyunculardan biri olması için attığımız stratejik adımlardan biri de yenilenen marka kimliğimiz. Yakın zamanda yenilenen marka kimliğimizden platform deneyimimize ve iletişim stratejimize kadar, kullanıcılarımızla temas kurduğumuz her noktada ilham verici bir kurum kültürüyle yeni bir çağ başlatacağız. Şirketimizin uzun vadeli ve kalıcı olmaya yönelik vizyonunu yansıtan bu gelişme, uyum ve inovasyonun birlikte hareket edebileceğini kanıtlayacak. Onlarca işlem çiftinde, en güncel kripto para birimlerinde TRY cinsinden işlem yapabilmeyi olanaklı kılan CoinTR olarak; kullanıcı refahını önceliklendiren ödül havuzu etkinliklerimiz, yarışmalarımız, her seviyeden yatırımcıya hitap eden gelişmiş alım-satım özelliklerimiz, Web3’e erişimi kolaylaştıran yeniliklerimiz ve yenilenen marka kimliğimizle sektördeki konumumuzu güçlendirmek ve büyüme yolculuğumuza hız vermek için heyecan duyuyoruz. Düzenleyici ortamdaki olumlu gelişmelerin Türkiye’deki kripto ekosisteminin tüm paydaşlarına özgürce büyüyebilecekleri bir ortam sunması konusunda umutluyuz.”