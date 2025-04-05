Çok acı çekti! Minik kedi sahiplenmeyi bekliyor

Kayseri Bünyan ilçesinde göz küresi dışarı çıkmış halde sokak kedisi bulan kişi, durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi. Dernek ve belediye yetkililerin de iş birliğiyle sokak kedisi, özel bir veteriner kliniğine getirildi. Kedinin kan tahlillerinin normal çıkmasının ardından yaklaşık 45 dakikalık operasyon sonucu sol gözü ampute edildi.

'GÖZÜNDEKİ KAN AKIŞI VE KORNEASI BOZULMUŞ'

Veteriner hekim Ali Kocataş, "Dün öğle saatlerinde KAYHAKDER tarafından sol gözünde kayıp meydana gelmiş bir kedi getirildi. Genel muayenesini yaptık ama gözündeki kan akışı ve korneası bozulmuş durumda. O yüzden gözüne herhangi bir müdahale yapamıyoruz. Gözünü ampute ederek, o bölgeden uzaklaştırmamız gerekiyor. Kedinin kan tahlillerini aldık ve genel durumunu stabil hale getirdik. Kedinin genel durumunu gözlemledik ve kan tahlilleri sonucunda durumunun iyi olduğuna karar verdik" diye konuştu.

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'ARTIK YARDIMA MUHTAÇ BİR KEDİ'

Kedinin ameliyat sürecine başlamadan gözündeki enfeksiyonun temizlendiğini aktaran Kocataş, "Ondan sonra da başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirildi. Gözün yapısı bozulduğu için o bölgeden uzaklaştırmamız gerekiyordu. Biz de operasyon esnasında gözü uzaklaştırdık. Sonrasında göz kapaklarını birbirine diktik. Bundan sonra bir ağrı hissetmeyecek ve hayatına tek gözle devam edecek. Bu yüzden de artık yardıma muhtaç bir kedi. Birinin sahiplenmesini bekleyene kadar kliniğimizde tutabiliriz. Bu durumlar genelde basit bir göz enfeksiyonundan meydana geliyor. Göz enfeksiyonu basit bir antibiyotik ile halledilebilir. Ama bunları sokakta görmüyoruz ya da gördüğümüz zaman veterinere götürmüyoruz. Kedi, göz kaşıntısı sonrasında göz küresini kendi tırnaklarıyla bile çıkarabiliyor" diye konuştu.

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'GELEN DESTEKLER YETERLİ DEĞİL'

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel ise "Gelen ihbarla hemen Bünyan Belediyesi'ne bilgi verdik. Kendileri alıp getirdi ve burada tedaviye aldık. Bu tür durumlarda vatandaşlar, bizi ve belediyeyi arayabilir. Belediyelerimiz de artık bu konularda duyarlı ve işe vakıflar. Birçok sokak hayvanına yetişmeye çalışıyoruz ama hepsine yetişmemiz mümkün değil. Bize gelen desteklerin daha fazla olmasını ve daha çok hayvana ulaşmayı istiyoruz. Bize günde 10-15 tane hayvan ihbarı geliyor. Maalesef hepsine yetişemiyoruz. Çünkü gelen destekler yeterli değil. Onun için gerçekten desteğe ihtiyacımız var" dedi.

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