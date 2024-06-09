Çok acı... Yatağa bağlı hasta yangında can verdi

Kaynak: İHA
Çok acı... Yatağa bağlı hasta yangında can verdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan bir ev yangınında içeride bulunan yatalak hasta kadın hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Aliağa'da Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda çıktı.. 4 katlı binanın 2. katında yaşayan47 yaşındaki yatalak hasta Oksana Kofanova'nın evinden öğrenilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu komşuları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin sonrasında eve giren ekipler ise yatalak hasta Kofanova'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Talihsiz hasta kadının bedeni incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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