Çok acı... Yatağa bağlı hasta yangında can verdi

Yangın, akşam saatlerinde Aliağa'da Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda çıktı.. 4 katlı binanın 2. katında yaşayan47 yaşındaki yatalak hasta Oksana Kofanova'nın evinden öğrenilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu komşuları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin sonrasında eve giren ekipler ise yatalak hasta Kofanova'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Talihsiz hasta kadının bedeni incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.