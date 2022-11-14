14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çok çalışmak neleri etkiler?

Yapılan bir araştırmaya göre çok fazla çalışmak sağlığı ve mutluluğu olumsuz etkiliyor. Peki ama nasıl? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 00:44
Takip Et
Çok çalışmak neleri etkiler?
+
Aa
-

Çok çalışmak zaman zaman şeref madalyası almak gibi sunulabiliyor. Fakat Almanya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre evlerinde ofisteki hayatlarından tamamen uzaklaşan insanlar, tersini yapmak durumunda kalanlara göre daha mutlu ve enerjik insanlar oluyorlar. Araştırmaya göre işkolikler cuma geceleri bile stresli ve keyifsiz insanlar olabiliyorlar. Sözgelimi; rekabet içeren, sizi havaya sokabilecek bir sporla uğraşmak. Terleyerek stresinizi atarken, rekabetle oyuna bağlanarak kafanızı dağıtabilirsiniz.

Bazı insanlar 7/24 çalışırsa herkesten çok daha başarılı olabileceğine inanıyor.Fakat kazın ayağı öyle değil. Araştırmalar çok uzun çalışan insanların aslında daha az başarılı olduğunu gösteriyor. Stres ve mental yorgunluk enerjinizi, yaratacılığınızı bitiriyor olabilir, yani sizi başarısızlığa sürükleyebilir. Uzmanlara göre ise yapılması gerekenleri listelemek ve sıraya sokmak işe yarıyor.

EN FAZLA GÖZLERE ZARARI VAR

Ofis işlerinde çalışanların en fazla gözleri bozuluyor ve bu durum stres yaratıyor. Bunun ilk göstergesi ise düşük ışıklı yerlerde görme bozukluğu.Dr. Dunaief’e göre sürekli baktığınız şeylere periyodik olarak aralıklar vermek, gözünüze verilecek zararları azaltıyor. Zamanınız varken ufak bir yürüyüş size iyi gelebilir. Masanızdan uzaklaşamıyorsanız bile, oturduğunuz yerden başka uzak bir noktaya bakmak da işe yaracaktır.

Çok çalışarak patronunuzun gözüne girebilirsiniz ama bunun sağlığınız açısından önemi çok büyük. Yani kariyer yapayım derken sağlığınızdan olabilirsiniz.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
3
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
4
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
5
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
6
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
7
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Turşu hangi hastalıkları tetikler
﻿Turşu hangi hastalıkları tetikler
﻿Turşu hangi hastalıkları tetikler
﻿Bir daha kabuğunu çöpe atmak mı!
﻿Bir daha kabuğunu çöpe atmak mı!
﻿Bir daha kabuğunu çöpe atmak mı!
﻿İşte akciğer kalkanı besinler
﻿İşte akciğer kalkanı besinler
﻿İşte akciğer kalkanı besinler
﻿Adet düzensizliği kanser habercisi olabilir mi?
﻿Adet düzensizliği kanser habercisi olabilir mi?
﻿Adet düzensizliği kanser habercisi olabilir mi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.