Çok çalışmak neleri etkiliyor?

Yapılan bir araştırmaya göre çok fazla çalışmak sağlığı ve mutluluğu olumsuz etkiliyor. Peki, nasıl? İşte yanıtı…

Çok çalışmak neleri etkiliyor?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Çok çalışmak zaman zaman şeref madalyası almak gibi sunulabiliyor. Fakat Almanya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre evlerinde ofisteki hayatlarından tamamen uzaklaşan insanlar, tersini yapmak durumunda kalanlara göre daha mutlu ve enerjik insanlar oluyorlar. Araştırmaya göre işkolikler cuma geceleri bile stresli ve keyifsiz insanlar olabiliyorlar. Sözgelimi; rekabet içeren, sizi havaya sokabilecek bir sporla uğraşmak. Terleyerek stresinizi atarken, rekabetle oyuna bağlanarak kafanızı dağıtabilirsiniz.

Bazı insanlar 7/24 çalışırsa herkesten çok daha başarılı olabileceğine inanıyor.Fakat kazın ayağı öyle değil. Araştırmalar çok uzun çalışan insanların aslında daha az başarılı olduğunu gösteriyor. Stres ve mental yorgunluk enerjinizi, yaratacılığınızı bitiriyor olabilir, yani sizi başarısızlığa sürükleyebilir. Uzmanlara göre ise yapılması gerekenleri listelemek ve sıraya sokmak işe yarıyor.

GÖZLERE ZARARI VAR

Ofis işlerinde çalışanların en fazla gözleri bozuluyor ve bu durum stres yaratıyor. Bunun ilk göstergesi ise düşük ışıklı yerlerde görme bozukluğu.Dr. Dunaief’e göre sürekli baktığınız şeylere periyodik olarak aralıklar vermek, gözünüze verilecek zararları azaltıyor. Zamanınız varken ufak bir yürüyüş size iyi gelebilir. Masanızdan uzaklaşamıyorsanız bile, oturduğunuz yerden başka uzak bir noktaya bakmak da işe yaracaktır.

Çok çalışarak patronunuzun gözüne girebilirsiniz ama bunun sağlığınız açısından önemi çok büyük. Yani kariyer yapayım derken sağlığınızdan olabilirsiniz.

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