Çok çarpıcı Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı. Mourinho, ısrarla sahaya sürdü

Kaynak: Hürriyet
Çok çarpıcı Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı. Mourinho, ısrarla sahaya sürdü

Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup olduğu maçta yaptığı büyük hatayla tepki çeken Samet Akaydın ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Teknik Direktör Mourinho’nun yönetimden gelen tepkiye rağmen Samet’i zorlu maçta ilk 11’de sahaya sürdüğü öğrenildi.

Athletic Bilbao maçında yaptığı hatayla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samet Akaydin'in sarı-lacivertlilerden ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Jose Mourinho'nun Samet Akaydin tercihi sorgulanırken, Athletic maçı öncesi yönetim ve tecrübeli hocanın toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç'un da yer aldığı toplantıda takımın genel gidişatı konuşuldu. Fenerbahçeli yöneticilerin Mourinho'yu üstü kapalı bir şekilde Samet Akaydin konusunda uyardığı öne sürüldü.

Yöneticiler özellikle isim vermeden Samet hakkında endişelerini dile getirdi. Çalışmasına, emeğine saygı duymakla birlikte yapılan hataların altı çizildi. Özellikle Samet ismi zikredilmedi ama teknik direktör Mourinho yapılan hatalar konusunda uyarıldı.

Buna karşın Mourinho'nun Samet Akaydin'i ilk 11'de sahaya sürdüğü ve yaşananların ardından deneyimli teknik adamın kadro tercihlerinin sorgulanmaya başladığı aktarıldı.

Menajerine takım bulması için haber gönderen milli futbolcunun, devre arasına kadar forma giymek istemediği öğrenildi.

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