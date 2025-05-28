Çok çarpıcı uyarı geldi: Hava sıcaklığı rekor seviyeye çıkacak

Kaynak: DHA
Çok çarpıcı uyarı geldi: Hava sıcaklığı rekor seviyeye çıkacak

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden çarpıcı uyarı geldi. Buna göre önümüzdeki 5 yılda hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), gelecek 5 yıldaki sıcaklık tahminlerine ilişkin ortak bir rapor yayımladı. Raporda, “Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın kalmasının beklendiğini gösteriyor. Bu da iklim risklerini ve bunun toplumlar, ekonomiler ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini artırıyor. 2025 ila 2029 yılları arasındaki her yıl için yıllık ortalama küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 yıllarındaki (sanayi öncesi dönem) ortalamadan 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, gelecek 5 yılda en az 1 yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üstünde olma ihtimalinin yüzde 86 olduğu kaydedilerek, 2025-2029 yılları arasındaki 5 yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma ihtimalinin yüzde 70 olarak tahmin edildiği aktarıldı. Açıklamada, “Isınmanın her bir ek derecesi daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur” denildi.

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