22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor-Sivasspor maçını etkileyecek en önemli faktörü Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

Trabzonspor-Sivasspor maçını etkileyecek en önemli faktörü Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

''Önce şunu söyliyeyim: Çok çekişmeli geçeceğini beklediğim bir maç bizi bekliyor bugün. Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki mücadelenin futbol açısından üst düzeyde geçeceğini tahmin ediyorum.''

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 13:09
Takip Et

Çok çekişmeli geçeceğini beklediğim bir maç bizi bekliyor bugün. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Trabzonspor-Sivasspor maçını etkileyecek en önemli faktörü yazdı

Trabzonspor-Sivasspor maçını etkileyecek en önemli faktörü Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
+
Aa
-

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Önce Trabzonspor'a bakarsak... Yusuf Yazıcı cezalı. Dyjaniny de sakat. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini Hamsik'in iyileşmesinin rahatlatacağını sanıyorum. Hamsik önemli bir futbolcu. Maçın sonucuna etki edecektir. Zaten karşılaşmanın kalbinin orta sahada atacağını sanıyorum. Trazonspor; Gbamin, Hamsik ve Bakasetas üçlüsüyle orta saha kontrolünü eline almaya yakın gibi geliyor bana. Maxi Gomez'le Abdülkadir Ömür de gol yollarında etkili olacaktır.

Sivasspor çıkışa geçti. Rıza Çalımbay'ın takımları hep böyle zaten. Sezonlara durgun başlıyor, sonra çıkışa geçiyor. Bu sezon da öyle oldu. 2 haftadır üst üste kazandı. Hele de Başakşehir galibiyeti çok önemliydi.

Çalımbay'ın en büyük dezavantajı zaten dar olan kadrosunda sürekli sakatlıkların yaşanması.  Ziya Erdal, Robin Yalçın, Fredrik Ulvestad, Ahmed Musa ve Leke James sakat.

Ancak yine de flaş golcüsü Dia Saba ile tehlikeli olacaktır. Yatabare hücumdaki bir diğer kozu. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Gradel'in bu maça yedekler arasında başlamasını bekliyorum. Çalımbay onu ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanacaktır; öyle sanıyorum.

Başta da dediğim gibi iyi bir maç bekliyor futbolseverleri. Maçın sonucuna etki edecek en önemli faktör Abdullah Avcı'nın ve Rıza Çalımbay'ın özellikle ikinci yarıda yapacakları hamleler olacak. Bir taktik oyunu göreceğiz bugün; bakalım hangisi kazanacak?

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ali Rıza
22.10.2022 13:50
Hakemler sonuca etki etmezse güzel maç olacaktır eminim  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
1
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
2
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
3
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
4
﻿
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
5
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
6
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
7
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿Toprağa İz Bırakan Kadınlar
﻿Toprağa İz Bırakan Kadınlar
﻿Toprağa İz Bırakan Kadınlar
﻿Faruk Koca: Yaşanacak her olumsuzluk ülkeye büyük ihanet olacaktır
﻿Faruk Koca: Yaşanacak her olumsuzluk ülkeye büyük ihanet olacaktır
﻿Faruk Koca: Yaşanacak her olumsuzluk ülkeye büyük ihanet olacaktır
﻿Kök hücre bağışıyla umut oldu
﻿Kök hücre bağışıyla umut oldu
﻿Kök hücre bağışıyla umut oldu
﻿Kış aylarının vazgeçilmezine yoğun talep
﻿Kış aylarının vazgeçilmezine yoğun talep
﻿Kış aylarının vazgeçilmezine yoğun talep
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.