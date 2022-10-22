Trabzonspor-Sivasspor maçını etkileyecek en önemli faktörü Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Önce Trabzonspor'a bakarsak... Yusuf Yazıcı cezalı. Dyjaniny de sakat. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini Hamsik'in iyileşmesinin rahatlatacağını sanıyorum. Hamsik önemli bir futbolcu. Maçın sonucuna etki edecektir. Zaten karşılaşmanın kalbinin orta sahada atacağını sanıyorum. Trazonspor; Gbamin, Hamsik ve Bakasetas üçlüsüyle orta saha kontrolünü eline almaya yakın gibi geliyor bana. Maxi Gomez'le Abdülkadir Ömür de gol yollarında etkili olacaktır.

Sivasspor çıkışa geçti. Rıza Çalımbay'ın takımları hep böyle zaten. Sezonlara durgun başlıyor, sonra çıkışa geçiyor. Bu sezon da öyle oldu. 2 haftadır üst üste kazandı. Hele de Başakşehir galibiyeti çok önemliydi.

Çalımbay'ın en büyük dezavantajı zaten dar olan kadrosunda sürekli sakatlıkların yaşanması. Ziya Erdal, Robin Yalçın, Fredrik Ulvestad, Ahmed Musa ve Leke James sakat.

Ancak yine de flaş golcüsü Dia Saba ile tehlikeli olacaktır. Yatabare hücumdaki bir diğer kozu. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Gradel'in bu maça yedekler arasında başlamasını bekliyorum. Çalımbay onu ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanacaktır; öyle sanıyorum.

Başta da dediğim gibi iyi bir maç bekliyor futbolseverleri. Maçın sonucuna etki edecek en önemli faktör Abdullah Avcı'nın ve Rıza Çalımbay'ın özellikle ikinci yarıda yapacakları hamleler olacak. Bir taktik oyunu göreceğiz bugün; bakalım hangisi kazanacak?