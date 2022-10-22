Bakan Nebati gemiyle balıkçı teknesini karıştırdı. Çok epistemolojik heteredoks ve ortodoks bir açıklama oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den kıyı balıkçısına destek açıklaması. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin TL ödeme gerçekleştirilecek. Kadın gemi sahiplerine ve ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum"

BAKAN NEBATİ GEMİ İLE TEKNEYİ KARIŞTIRDI

Nureddin Nebati sosyal medya paylaşımında balıkçı gemisi yazması dikkatlerden kaçmadı. Çünkü, Bakan Nebati'nin destekleme açıklamasında belirttiği metredeki deniz araçları gemi değil ancak tekne olabilir. Denizcilik tabirlerinde 4 Metre 99 santimli bir deniz aracına ancak tekne denebilir.

GEMİ NEDİR

Gemi dünya okyanuslarını ve diğer yeterince derin su yollarını dolaşan, mal veya yolcu taşıyan veya savunma, araştırma ve balıkçılık gibi özel görevleri gerçekleştiren büyük bir deniz taşıtıdır. Gemiler genellikle boyut, şekil, yük kapasitesi ve amaca göre teknelerden ayrılır.

TEKNE NEYE DENİR

Tekne ya da bot, su üzerinde kalmak ve hareket etmek amacıyla inşa edilen araçlara verilen genel addır. Genelde polyester veya ahşap malzemeden imâl edilir..