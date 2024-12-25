ÇOK GEÇ OLMADAN

Vücudumuzu kaim, nimetlerimizi daim, sıhhatimizi müdavim, evlatlarımızı alim eyle yarabbi.

Ağzımıza tat, vücudumuza sıhhat, evlatlarımıza itaat lütfeyle Yarabbi.

Fakirlik gelmeden evvel nimetin, meşguliyet gelmeden evvel boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden evvel gençliğin, hastalık gelmeden evvel sıhhatin, ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bilmeyi bizlere lütfeyle Yarabbi.

Amentüye tam inanan, kalbi aşkın ile yanan, seherlerde erken kalkan, fevzü ilahine konan kullarından eyle Yarabbi.

Arada birlikte dua edelim istiyorum. İçime ferahlık geliyor. Ferahlığımız birbirimize bulaşsın diliyorum. Baht, dualarla açılır ve bahtı açık olanın horozu bile yumurtlar.

Duada geçen seher vaktinden feyzle aldım kalemi elime. Erken kalkmak, galip gelmektir. Gündüzün hayrı ve gecenin şerri diye geçer. Tan ağarması anları, nimettir, berekettir. Her iş yetişir, her aş yetişir. Algı cızırtısızdır. Hava temiz. Nur sarar etrafı. Sükunet çarpar teninize. Kendinizi özel hissedersiniz. Kirlenmemiştir zaman.

Farklı bir berraklığı vardır. Haz doldurur içinizi. Kuşlar başka uçar, kediler başka bakar. Limonata gibidir erken kalmak. Tadı geçmez. Yol aldırır, iş gördürür. Hayata 1 - 0 galip başlarsın. Kazandırır. Başarabiliyorsan seçilmiş birisin. Başaramıyorsan uyu sen.

Ülkem aşığıyım. Türk’e, Atatürk’e. Biz uyumaması gereken insanlarız. Uyutulmaya çalışılıyoruz. Uyumayalım. Seher vakitleri kıymetli. Kocanine tabiri; meleklerin dağıttığı nuru toplayalım.

Yeşilin tonu, martının kanadı, denizin dalga geçişi. Uyanıp inceleyin. Anlayacaksınız. Fırsattır kaçırmayın. Ölünce bol bol uyuyacağız zaten:) ‘Durduğun yere göre gördüklerin değişir.’ Bu sözü çok severim. Sitilize ediyorum; Kalktığın saate göre hayatın değişir.

“Erken saatte kalkmak istiyorum ama kalkamıyorum.” diyen varsa tiyo geliyor. Çok şaşıracaksınız biliyorum! Erken yatın…

Günün şiiri:

ALDANIŞ

Gün geçtikçe zorlaşsada çocuk olmak,

Bir büyük aldanış içinde,

Niye sanki küçük aldanışlara karşı çıkmak.

Doğsun, uyusun, büyüsün,

Yüreğinde sadece sevgi.

Avut kendini renklerle, çiçeklerle.

Acı, tatlı zevklerle.

Kapılma hırslara, tutkulara,

Ne gitti sanki gidenlerle,

Her gün vermekteyiz,

Aldıklarımızın karşılığını

Ölüm denen bedellerle.