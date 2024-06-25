Çok gizli denizaltının üstten fotoğrafı çekildi. Vatoz şeklinde görünüşü bile ürkütücü

Amerikan çok uluslu havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman tarafından üretilen bu denizaltına ‘Manta Ray’ ismi veriliyor. Şekli yukarıdan bakıldığında tıpkı bir vatozu andıran bu denizaltının Türkçe çevirisi ise ‘Hayalet Vatoz’…

İşin ilginç tarafı ise ABD’nin bu çok gizli olan denizaltısının Google’ın uydu görüntülerinde ortaya çıkması. Bir kullanıcının yakaladığı bu görüntüler çok geçmeden sosyal medyada her yere yayıldı.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Hayalet Vatoz’un çok gizli tutulmasının sebepleri arasında taşıdığı özellikler yer alıyor. Öyle Manta Ray’a herhangi bir yakıt ikmali yapmadan okyanus altında uzun zaman boyunca hareket edebilecek şekilde tasarlanması.

Bu denizaltı ABD donanmasının uzun menzilli su altı silahları geliştirme aşamasına önemli bir parçayı oluşturduğu ifade ediliyor.

MANTA RAY (HAYALET VATOZ)

Şekli itibari ile vatoza benzeyen bu denizaltı, tıpkı bir vatoz gibi kendisini okyanus dibine sabitliyor ve adeta okyanus dibinde bir hayalet gibi gizlenebiliyor. İçerisine çok sayıda sensör ve gelişmiş teknolojik aygıtların yerleştirildiği Manta Ray muadillerine göre çok düşük güçlerde çalışabiliyor ve denizaltında kimselere fark ettirmeden tabana oldukça yakın bir şekilde seyir alarak hayalet gibi hareket ediyor.