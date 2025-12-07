Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad'ın 2018 yılına ait konuşmalarının yer aldığı sızdırılmış görüntüleri ortaya çıktı. Al Arabiya’nın paylaştığı görüntülerde kayıtlarda Suriye iç savaşına yönelik alaycı söylemlerin yer aldığı alaylar ve hakaretlerin edildiği söylemler yer alıyor.

Al Arabiya/Al Hadath muhabiri Mahmud el-Vavi, gündem yaratan bu görüntülerin kaynağına dair önemli detaylar aktardı. El-Vavi'nin aktardığı bilgilere göre, Söz konusu sızdırılmış videoların Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde, üzerinde “çok gizli” ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan zarfın içinde Esad’ın eski danışmanı Luna Şibl’e ait kişisel belgelerin de yer aldığı ifade edildi. Görüntülere 8 Aralık 2024 yılında bazı kişilerin özellikle “Suriyelilere Beşar Esad’ın gerçek yüzünü göstermek” amacıyla ulaştığı iddia ediliyor.

‘BÖLGE HALKINA HAKARETLERDE BULUNDU’

Görüntülerde, Esad’ın, eski danışmanı Luna Şibl ile beraber Doğu Guta’da araç kullanırken görüntülendiği anlar yer alıyor.

Esad’ın, iç savaşın en ağır katliamlarına sahne olan bölgede yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına küfür ettiği, Doğu Guta’daki insanları “toplumun en kötüsü” olarak nitelediği ve insanları “sorumsuz firavunlara” benzettiği görülüyor. Esad’ın, “Sakba’ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi” sözleri de video kayıtlarında yer aldı.

SURİYELİ ASKERLERLE DE ALAY ETTİ

Öte yandan görüntülerde Esad ve Şibl’in, geçmişte Esad’ın elini öpen bazı Suriyeli askerler üzerinden alay ettiği anlar da yer alıyor. Bir başka kayıtta ise bir Suriye generali, çok sayıda askerin önünde Esad’a hitaben “Elinizi ve ayağınızı öperim” sözlerini sarf ediyor.

Bir diğer görüntüde Esad’ın, propaganda amaçlı bir fotoğraf için tankın üzerine çıkmak istediğini söylediği duyuluyor. Öte yandan Esad, Suriye’deki duruma ilişkin, “Sadece utanç değil, tiksinti hissediyorum” ifadesini kullanıyor.

Luna Şibl'in Suriyeli general Süheyl Hasan hakkında ise, "Ayağını Kasyun Dağı'na koymuş, Rus korumalarla poz veriyor" ifadelerini kullandığı, Esad'ın ise Hasan için "tuhaf teorilerin sahibi" nitelemesini yaptığı ifade edildi. Öte yandan Şibl'in, Hizbullah'ın askeri gücüyle övünmesine atıfta bulunarak, "Şimdi ise sesleri çıkmıyor" dediği, polis teşkilatı ve İçişleri Bakanı ile ilgili sosyal medyada çıkan haberleri de tiye aldığı görüldü.