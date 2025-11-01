Star TV’nin sevilen komedi programı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni sezona başladı.

Geçen sezon Pazar akşamları izleyicisiyle buluşan yapım, aynı gün ‘Çarpıntı’ yayınlandığı için Perşembe’ye alındı. Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği BKM imzalı program, yeni sezon ilk bölümüyle (206. bölüm) Total’de aldığı 2.14 reytingle 16., AB’de aldığı 2.30 reytingle 9. ve ABC1’de aldığı 2.39 reytingle 14 oldu. Güncel konulardan oluşan skeçleriyle izleyenleri kahkaha krizine sokan yapım, her ne kadar normal yayın gününde pek iç açıcı reyting alamasa da zaman zaman tekrarları bile hatırı sayılır reyting alıyor. Özellikle kanalın yaz dönemi için bulunmaz bir nimet gibi.

Milyonlarca izleyicinin büyük bir keyifle takip ettiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’de Safa Sarı, Evliye Aykan, Atakan Çelik, Engin Demircioğlu, Cenan Adıgüzel, Yasin Çam, Cemile Canyurt, Ahmet Hilmi Deler, Hamza Yazıcı, Hacı Ahmet Ak gibi oyuncular yer alıyor.

Malatya’da kitabımı imzalayacağım

Malatya Kitap Fuarı, dün görkemli bir törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Orduzu Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, 9 Kasım’a kadar sürecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bir Kitap Bin Umut’ temasıyla düzenlenen fuar kapsamında ben de Malatya’da olacağım. Bugün (Cumartesi) ve yarın (Pazar), saat 10.00-17.00 arası Ritim Plus Yayın Grubu Standı’nda Ritim Plus Yayınları’ndan çıkan ‘Bâb-ı Âli’nin İzinde’ kitabımı imzalayacağım. Malatya ve çevresinden gelecek kitapseverleri beklerim.

320 yayınevi ve 340 yazarın katılacağı fuarda 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul-yazar ile 30 yazar-STK buluşması gibi birbirinden farklı etkinlikler olacak.

YouTube’un ‘demirbaş’ şarkısı oldu

Tan Taşçı, yeni albümü ‘Sende De Benden Var’ın tamamını Eylül’de müzikseverlerle buluşturmuş; Ocak’tan Eylül’e kadar yayınladığı şarkılarla müzikal açıdan derinliği, işbirlikleri ve görsel dünyasıyla öne çıkan bir albüme imza atmıştı.

Sanatçının Ocak ayında yayınladığı ve albümün ilk şarkısı olan ‘Yok Başka Hayalim’ ise, 10 aydır YouTube Top 100 listesinde yer alarak platform tarafından ‘demirbaş’ şarkı olarak adlandırıldı.

Modern tınılarla geleneksel Türk müziği öğelerini buluşturan şarkı, yayınının 42. haftasında da liste başarısını sürdürüyor. Eser, duygusal sözleri, Tan Taşçı’nın güçlü vokali ve Başkanlar Korosu’nun uyumuyla sanatçının kariyerinde özel bir yer edindi.