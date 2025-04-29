‘Çok Güzel Hareketler 2’den büyük başarı

Star TV’de ekrana gelen ‘Çok Güzel Hareketler 2’, önemli bir başarıya imza attı. Program, önceki akşam yayınlanan 200. bölümüyle 2. kez ‘Dalya’ dedi.

Birbirinden eğlenceli skeçleriyle ekranların en sevilen komedi programlarından BKM Mutfak imzalı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, ekran yolculuğuna 10 Şubat 2019’da Kanal D’de başlamıştı. 31 Ocak 2022’de 109. bölümüyle final yapan yapım, kanal değiştirerek Star TV’ye geçmişti. ‘Çok Güzel Hareketler 2’, Star TV’de 20 Mart 2022’den bu yana Pazar günleri izleyici karşısına çıkıyor. Atakan Çelik, Safa Sarı, Hamza Yazıcı, Evliya Aykan, Hilmi Deler, Cemile Canyurt, Yasin Çam, Gürhan Altundaşar gibi oyuncuların yer aldığı program, kendi gününde hatırı sayılır bir reyting alıyor. Zaman içerisinde kendi kitlesini oluşturdu. Programda hakikaten çok kaliteli skeçler yayınlanıyor.

Git gide televizyona iş yapmanın zor olduğu bir dönemde 200 bölüme ulaşmak hiç ama hiç kolay değildir. Hele hele komedi programları için bu rakamı yakalamak çok büyük başarıdır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin reytingi bol olsun.

‘Köstebekgiller’ filminin galası yapıldı

Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Royal Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ekin Pandır’ın oturduğu, başrollerinde Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ, Sefo, Jennifer Boyner, Mehmet Aybars Kaya ve Beyti Engin’in olduğu ‘ K östebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları’nın galası, Kanyon AVM’de yapıldı.

Senaryosunu Ömer Pınar, Yaşar Arak ve Resul Ertaş’ın kaleme aldığı filmin galasına davetliler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocuklar, Sefo’yla fotoğraf çektirebilmek için âdeta birbirleriyle yarıştılar.

Ata tohumlarının yok olmasına neden olan kötücül profesör Ali Cengiz Kapkara’ya karşı Köstebekgiller ile güçlerini birleştiren Deniz ile kardeşi Arda’nın hikâyesini anlatan film, 2 Mayıs’ta vizyona girecek.

Melek Mosso’dan ‘Canım Acıyor’

Kendine has tarzıyla müzikseverlerin gönlüne taht kuran Melek Mosso, yeni şarkısı ‘Canım Acıyor’u Piu Sound etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Bilal Sonses’e ait şarkının düzenlemesini Gürsel Çelik yapmış. Duygusal bir şarkı olan ‘Canım Yanıyor’, özlemi, acıyı ve yalnızlığı anlatıyor.

Şarkıyı şiddet gören kadınlara adayan Melek Mosso, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.