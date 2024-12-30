Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Safa Sarı baba oldu! Kızlarıyla ilk pozu verdiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Safa Sarı baba oldu! Kızlarıyla ilk pozu verdiler

Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncusu Safa Sarı baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklamıştı. Ünlü oyuncu 2024’e güzel bir hediyeyle veda etti.

KIZINA KOYACAKLARI İSİM BELLİ OLDU

Ünlü oyuncu "2024 yılı bize çok güzel bir hediye ile veda ediyor. Hayatımıza hoşgeldin kızımız Dolunay" notuyla paylaşım yaptı.

Sarı baba olacağını şu sözlerle açıklamıştı:

"Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık; bir çocuğumuz olacak. İçimiz kıpır kıpır, kalbimiz sevgi dolu, birkaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz. Ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor, maşallahlarınızı bekliyoruz."

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