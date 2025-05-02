Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınmıştı! Zeynep Koçak’ın hastane paylaşımı korkuttu

'Küçük Esnaf' filmi, 'Etkileyici' ve 'Sadece Arkadaşız' dizilerinde de izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Zeynep Koçak, yaptırdığı estetik işlemlerinin ardından adeta bambaşka biri olmuştu.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Değişimiyle adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu hastane odasından paylaşımda bulunarak ameliyat olduğunu açıkladı.

Öte yandan Zeynep Koçak, takipçilerine ameliyatlara tek başlarına gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Koçak, "Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Tabii ki asla hastanede kalamadım eve geldim. Şu an ağrım da azaldı. Dediğim gibi minik bir operasyondu ama kesinlikle 'Yalnız gideceğim' diye artistlik yapmayın. Yani hastane psikolojisi bambaşka bir şey... Gerçekten sonrasında acıma ve baş dönmeme rağmen evime dönmek istedim" ifadelerini kullandı.