Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusundan Yılmaz Erdoğan'a 'Yanlışsın abi...'

Canpolat, "Bugün susmak, kamçı vurmak gibi" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÜZERİMDE EMEĞİN ÇOK AMA YANLIŞSIN"

Canpolat, sosyal medyada yaptığı açıklamada BKM'deki anılarına değinerek, "Atölyeden aldığım ve geliştirdiğim yöntemleri hala kullanıyorum" dedi. Ancak Erdoğan'ın siyasi tutumuna ilişkin, "Bilirsin de susarsın, bilirim" diyerek tepki gösterdi.

ANKARA GAR OLAYLARINI HATIRLATTI

Canpolat'ın en çarpıcı eleştirisi, 2015 Ankara Gar saldırısı sonrası yaşadıklarına yönelik oldu: "Tayyip'e beddua etmiştim... Arkadaşını korumuş, beni IŞİD'lilerle bir tutmuş, bağırmıştın. O gün nasıl yanlışsan, bugün de öyle yanlışsın."

"SUSMAK KAMÇI VURMAK GİBİ"

Açıklamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri şu ifadeler oldu: "Öyle bir noktaya geldik ki susmak, onunla birlikte kamçı vurmak gibi artık. Biz getirmedik işleri buraya; arkadaşını doyuramadık."

BKM'DEKİ İLK VE SON "YANLIŞSIN"

Canpolat, BKM'deki ilk günlerinde AKM'nin AVM yapılması planlarına karşı çıktığında da Erdoğan'a "Yanlışsın" dediğini hatırlatarak, "Bu da son olsun" ifadesini kullandı.

SANAT DÜNYASINDA YANKI BULDU

Canpolat'ın bu çıkışı sanat çevrelerinde geniş yankı buldu. Birçok isim sosyal medyada hem Canpolat'ın cesaretini hem de Türkiye'de sanatçıların siyasi duruşunu tartışmaya açtı.