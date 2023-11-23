Çok işlevli ve tasarım harikası çekyatlar. Oturuyoruz çekiyoruz yatıyoruz

Evim Dergisi'nin haberine göre, çekyatla 2 ana grupta toplanıyor: Kanepenin minderi altına gizlenen katlanabilir şilteli çek yatlar ve kanepe oturma ve sırtın yandan veya alttan pedalla düz bir şekilde açılarak uyku yüzeyi haline geldiği basaç (pedallı) modeller. Elbette her birinin farklı avantaj ve dezavantajları var.

Standart kanepeye benzeyen altı çekmeceli modellerin fiyatı daha yüksek olabilir. Sırt minderi ve kolları sabit kalan seçenekler ise açılıp yatağa dönüştüğünde oldukça fazla yer kaplar.

İçten açılır kanepenin ayrı bir yatak çerçevesi olduğundan şilteyi yerden yükseltir. Bu da geceleri yatarken fazla dönen, hareket eden kişiler için daha konforlu bir uyku sağlar. Çekilerek açılan modellerin geniş bir döşemelik skalası bulunur ve çoğu zaman tekli koltuk veya bir berjerle kombinlemekte zorlan mazsınız. Ayrıca bu tip çekyat kanepelerin ikili seçeneklerini yatak odanızda da kullanabilirsiniz.

YAYLAR ÇOK ÖNEMLİ

Pedallı basaç modellerde daha uygun fiyatlı seçenekler bulabilirsiniz. Genellikle kompakt tasarımlı olduklarından küçük alanlar için de idealdir. Eğer zaman sıkıntınız varsa, hızlı teslim edilmesini istiyorsanız bu modellere yönelebilirsiniz. Buna karşın, hesaplı seçeneklerin minderleri oturmak ve uyumak için çok sert gelebilir ve yatak yüzeyi genellikle yere yakındır.

Basaç yataklı kanepe almayı düşünüyorsanız ürün açıklamasında yaylar hakkında bir açıklama olup olmadığını kontrol edin veya bilgi alın. Kanepenin oturma yeri ve sırt kısmı komple açılarak yatak olduğundan ve ekstra minder bulunmadığından, konfor açısından sahip olduğunuz tek şey kanepenin kendi sabit döşemesidir. Köpük dolgulu ve pocket yay sistemli olanlar diğer malzemelere göre biraz daha yaylanma yapar, esnektir ve daha konforludur.

Sadece kanepe formundayken değil, uyumak için açıldığında da ne kadar yer kaplayacağını dikkate alın. En ideal olanı çekyatın etrafında rahatça dolaşabilmeniz ve ona her taraftan erişebilmek için yeterli alana sahip olmanız,

EN ÇOK TERCIH EDILEN 3 MODEL

Konfor açısından normal bir kanepeden neredeyse ayırt edilemeyen bir model arıyorsanız en klasiği L kanepeler. Etekli chester ya da yere sıfır oturan köşe modeller ikili, üçlü ve geniş uzanma koltukları ile salon veya oturma odasının da kilit parçaları.

Oturma konforunuzdan ödün vermeden gece boyu misafirlerin konforla uyumasını istiyorsanız yataklı köşe kanepe modellerine bakabilirsiniz. Ancak L kanepelerin tek olumsuz tarafı, döşeme seçeneklerinin sınırlı ve teslim sürelerinin biraz daha uzun olması.

Neden satın almalı? Günlük kullanım ve aileniz için oldukça rahat ve pek çok tekli veya berjer ile eşleştirilebilir. Dezavantajı: Döşemelik kumaşlarda yeterince desen seçeneği olmaması.

KEYFİNİ DE DÜŞÜNENLERE

Klasik bir kanepeden farksız ama konforlu bir seçenek arıyorsanız basaç modeller yerine içten açılan yataklı olanlara yönelin. Bu modellerin derin çekmeceli veya sandıklı olanları ekstra depolama alanı da sunuyor. Ayrıca geniş yumuşak minderler ve ekstra yastık gibi bonusları da var.

İkili, üçlü ve hatta küçük bir puf ilavesi ile uzanma koltuğuna da dönüştürebilirsiniz. Dahası, geniş döşemelik kumaş ve ren skalası ile bu tarz standart kanepeli çekyatlar her stil için ideal seçenekler Neden satın almalı? Kullanışlı ve hemen her odaya entegre edilebilir. Dezavantajı: Yatak olduğunda fazla ye kaplama olasılığı var.

ZAMANSIZ MODERNISTLERE

Pedallı basaç modeller oturma pozisyonundan uyku pozisyonuna kolayca geçilebilen, kolların da yatağa entegre olduğu yekpare bir uyku yüzeyi sağlıyor. Genellikle tek veya iki kişilik ailelerin ve stüdyo tipi evlerde yaşayanların tercih ettiği bu tip modellerin hem renk hem de kumaş skalası oldukça geniş. Ancak satın alırken mutlaka mağazada açıp kapatma sisteminin Size uygun kolaylıkta olup olmadığını ve minder rahatlığını deneyerek kontrol edin.