Çok konuşulacak transfer bilançosu: Galatasaray 9 Fenerbahçe 1

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çok konuşulacak transfer bilançosu: Galatasaray 9 Fenerbahçe 1

11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe transfer yarışında da Galatasaray’dan büyük fark yedi. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncu transferinde Fenerbahçe’ye fark attı.

Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Leroy Sane, Süper Lig’e gelen en değerli oyuncular arasına girdi.

Süper Lig’e gelen en değerli oyuncu Transfermarkt’a göre 100 milyon euro değer biçildiği dönemde sürpriz bir şekilde Galatasaray’a gelen Victor Osimhen olurken, listede ilk 6 sıranın tamamım Galatasaraylı futbolculardan oluştu. Listede ilk 10’da Fenerbahçe’den sadece Sofyan Amrabat yer aldı.

Transfermakrt verilerine göre Süper Lig’de yapılan en değerli transferler şöyle:

1 - Osimhen – Galatasaray (100 milyon euro)

2 – Sane – Galatasaray (32 milyon euro)

3 – Zaniolo – Galatasaray (30 milyon euro)

4 – Seri – Galatasaray (25 milyon euro)

5 – Tete – Galatasaray (25 milyon euro)

6 – Nzonzi – Galatasaray (23 milyon euro)

7 – Amrabat – Fenerbahçe (22 milyon euro)

8 – Zaha – Galatasaray (22 milyon euro)

9 – Icardi - Galatasaray (22 milyon euro)

10 – Ndombele - Galatasaray (22 milyon euro)

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