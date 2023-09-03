Çok kuvvetli yağış ve dolu geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankaralıların cep telefonuna, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle uyarı mesajı gönderdi.

Çok kuvvetli yağış ve dolu geliyor

Editör: Serhat Ağa

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) beklenen kuvvetli yağışa ilişkin Ankaralı vatandaşların cep telefonlarına uyarı niteliğinde kısa mesaj gönderdi.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da akşam saatlerine kadar güney ilçelerinden başlayarak il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SEL UYARISI

Mesajda, "Meteoroloji'ye göre bugün Ankara'da çok kuvvetli sağanak beklenmektedir. Sel, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yağışın, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

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