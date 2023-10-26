Çok nadir görülen benekli semender Tunceli'de anbean kaydedildi

Tunceli’de soyu tehlikede olduğu için koruma altında bulunan lekeli semender görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Çok nadir görülen benekli semender Tunceli'de anbean kaydedildi


Tunceli’de soyu tehlikede olduğu için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan lekeli semender fotoğrafçı Düzgün Bozay tarafından görüntülendi.

Kentte kısa süreli yağışın ardından merkeze yakın bir noktada benekli semenderi fark ettiğini dile getiren Bozay, “Koruma altında olan bir tür olduğu için kameramla kayıt altına aldım. Görüntüledikten sonra çalılık alana doğru giderek gözden kayboldu” dedi.

Boyları 14 ile 19 santimetre kadar olan benekli semenderler, genellikle böcek ve solucanlarla besleniyor. Türkiye’de endemik bir tür olarak kabul edilen lekeli semenderin, habitat kaybı nedeniyle soyu tehlike altında bulunuyor.

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