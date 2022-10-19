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Çok oturarak çalışanlar dikkat!

Çok fazla oturmak sağlıksız ve çoğumuz bunu biliyoruz. Peki, neden zararlı ve bundan nasıl kurtulunur? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 13:47
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Çok oturarak çalışanlar dikkat! bUNLARI YAPIN KURTULUN

Çok oturarak çalışanlar dikkat!
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Çok oturarak çalışırken bedenin birçok bölgesi hareketsiz kaldığından sağlıksız bir yaşamla karşı karşıyayız. Bunun için uzmanlar şu egzersizleri öneriyor.

OMUZ BÖLGESİ
 

Duvara doğru bakan kolunuzu bükün. Önkolunuzu ve elinizi duvara dayayın – omuzlar ve dirsekler aynı seviyede olmalıdır.

Omzunuzda hafif bir çekim hissetmek için üst bedeninizi duvardan çevirin.

Masa başında çalışırken bilinçsizce omuzlarınızı öne çektiğinizi fark ettiniz mi? Uzun vadede bu, gerginliğe, kısalmış kaslara ve kötü duruşa neden olabilir. Bunu önlemek için duvardaki bu omuz esnemesi yardımcı olacaktır.

Bir duvara karşı yan durun. Yeterli alana sahip olduğunuzdan ve yolunuza hiçbir mobilya veya resim gelmediğinden emin olun.

Gerginliği yaklaşık yarım dakika tutun, ardından tarafları değiştirin.

BOYUN İÇİN

Nazik bir germe hareketi, gergin ve hareketsiz bir boyun için doğru bir tercihtir. Düz boyun kaslarındaki rahatsızlığı gidermek için aşağıdaki hareketleri yapabilirsiniz.

Dik durun, ellerinizi başınızın arkasına koyun.

Kollarınızla biraz baskı uygulayın ve çenenizi göğsünüze doğru çekin. Dik durduğunuzdan ve omuzlarınızı kulaklarınıza doğru çekmediğinizden emin olun.

Gerdirmeyi yaklaşık 1 ila 2 dakika tutun, ardından yavaşça bırakın. Boynunuzu yavaşça öne ve arkaya, sola ve sağa döndürün.

SIRT BÖLGESİ İÇİN

Şimdi üst bedeninizi sıkarak kollarınızı ve bacaklarınızı aynı anda havaya kaldırın.

Konumu yaklaşık 10 saniye basılı tutun, ardından aşağı indirin. Toplam 10 ila 15 tekrar.

Gövde kaldırma, güçlü bir alt sırt için mükemmeldir . Egzersiz için ihtiyacınız olan tek şey bir fitness minderi.

Mindere yüz üstü yatın. Kollar ve bacaklar gerilir, ayak parmakları yerleştirilir. Bakışlar yere doğru yönlendirilir.

İpucu: Egzersizi yoğunlaştırmak istiyorsanız, kollarınızı havada kürek çekebilirsiniz – bu şekilde omuzlarınız da parasının karşılığını alacaktır.

ALT BÖLGELER İÇİN

Ve kalçalar da çok uzun süre oturmaktan dolayı ağrıyor. Sonuçlar sınırlı pelvik rotasyon ve sırt ağrısıdır. Ayrıca dizler ve ayak bilekleri de incinebilir. Popüler bir egzersiz, kalçalarınızı ve bacaklarınızı da şekillendiren eşek tekmeleridir.

Fitness minderinizde dört ayak üzerindesiniz.

Bükülmüş bir bacağınızı kaldırın ve yukarı kaydırın. Ayağın tabanı tavanı gösterir.

Bacağınızı birkaç santim aşağı indirin, ardından küçük hareketlerle yukarı doğru itin.

Her taraf için 15 tekrar yapın, ardından tarafları değiştirin.

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