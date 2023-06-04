Çok pahalı ama şifa deposu

Editör: Erkavim Yıldırım

Birçoğumuz onu çok seviyoruz. Ama fiyatı cep yakıyor. Buna rağmen yararları saymakla bitmiyor. İşte Antep fıstığının yararları:

Çerezlerin en sevileni Antep fıstığının faydaları yabana atılır türden değil. Günde 10-12 adet yenilen iç antepfıstığı, vücudun günlük yağ ihtiyacını karşılayabiliyor.



İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler.

Yapısındaki lipitlerin çoğunluğu monounsature yağ asiti içerdiğinden(35 g), kan şekerini yükseltme (Glisemik indx) yönünden buğdaydan daha az riske sahiptir

Kalp için antep fıstığı kalp sağlığını korumada önemli bir ilaç vazifesi görür

Hastalıktan Sonra antep fıstığı nekahet dönemlerinde de vücudumuzun dostudur. Bir terkip içinde veya tek başına tüketilen fıstık, nekahet dönemin rahat ve kısa sürmesini sağlar, bünyeyi dirençli hale getirir

Akciğer için iyi bir iltihap temizleyicidir. Göğsü yumuşatır, ağrılarını hafifletir, öksürüğün geçmesine yardımcı olur.

100 gram antep fıstığı vücudun günlük protein, vitamin B1 ve fosfor ihtiyacının %35”ini karşılar

Antep fıstığında kolestrol yok. Kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Kroner kalp hastalığının riskini azaltır.

Antep fıstığı protein yönünden 2 kat, fosfor yönünden 4 kat sığır etinden daha üstündür

Vitamin E,B ve C komplexince zengindir.

Antep fıstığı şeker hastalığında (Diabete Mellitus)kullanılabilir

100 gr antepfıstığında 4.0 gr posa bulunur. Posa miktarı yönünden pirinç, patates ve buğday (0.3 gr) dan daha üstündür

