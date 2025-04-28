Çok satan romanların Alman yazarı yüzen evinde ölü bulundu: Polis cinayetten şüpheleniyor

Polis, olayın cinayet olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı ve görgü tanıklarından yardım istedi.

Almanya'nın Hamburg kentinde, çok satan romanlarıyla tanınan yazar Alexandra Fröhlich'in yüzen evinde ölü bulunmasının ardından polis cinayet soruşturması başlattı.

AİLESİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Hamburg Polisi'nin CNN ile paylaştığı açıklamaya göre, Alexandra Fröhlich'in cansız bedeni, akrabaları tarafından Salı sabahı şehrin Moorfleet bölgesindeki yüzen evinde bulundu. Polis açıklamasında, "58 yaşındaki bir kadının Salı sabahı Hamburg'un Moorfleet bölgesindeki yüzen evinde ölü bulunmasının ardından, polis ve savcılık şimdi bir cinayet ihtimali üzerinde duruyor ve halktan bilgi talep ediyor" denildi.

Açıklamada, Fröhlich'in ailesinin cansız bedeni bulduktan sonra ilk olarak itfaiyeye haber verdiği, ancak kısa süre sonra polisin de bilgilendirildiği belirtildi.

POLİS: ŞİDDET SONUCU ÖLMÜŞ OLABİLİR

Polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ölüm nedeni belirsiz olduğundan ve dışarıdan bir müdahale olasılığı göz ardı edilemediğinden, cinayet masası dedektifleri savcılıkla yakın koordinasyon içinde olay yerinde soruşturmayı devraldı." Açıklamada ayrıca, polis dalgıçlarının da olay yerinde görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olay yeri ve deliller üzerinde yapılan incelemeler, polisin "kadının şiddet sonucu öldüğü" varsayımına ulaşmasına neden oldu.

GÖRGÜ TANIKLARINA ÇAĞRI

Polis, devam eden soruşturmayla ilgili bilgisi olabilecek potansiyel görgü tanıklarına kendileriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

ALEXANDRA FRÖHLİCH KİMDİR?

Fröhlich, bir romancı olmasının yanı sıra serbest dergi editörlüğü de yapıyordu. Kariyerine gazeteci olarak başlayan Fröhlich, ilk romanını yayımlayan Alman yayınevi Knaur'a göre, Kiev'de bir kadın dergisi kurmuştu. Son kitaplarını yayımlayan Penguin yayınevine göre ise, "Rus Kayınvalidem ve Diğer Felaketler" ve "Her Zaman Ölen Biri Vardır" adlı romanları Spiegel çok satanlar listesine girmişti.