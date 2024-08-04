Çok satılan çay markasında kanserojen madde bulundu. Acil olarak toplatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Kamusonhaber
Çok satılan çay markasında kanserojen madde bulundu. Acil olarak toplatılıyor

Türkiye'de de satılan dünya markasının poşet çay ürünlerinde kanserojen madde tespit edildi. Ürünler acil olarak toplatılmaya başlandı.

Dünyaca ünlü markanın çay ürünlerinde kanserojen madde bulunması üzerine tüm marketlerden acil olarak toplatılmaya başlandı.

Toplatma kararı alınan ürünlere bu kez kimsenin aklına gelmeyen çay ürünleri eklendi. Çay poşetlerinde kanserojen madde bulunması nedeni ile kesinlikle tüketilmemesi uyarısı yapıldı.

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Lapsang Souchong markasına organik siyah çay paketlerinde insan sağlığı için büyük zararı olan bifenil ve antrakinon maddelerinin bulunması üzerine acil olarak tüm satış noktalarından toplatılmaya başlandı. Şirketten skandala ilişkin yapılan açıklamada son kullanma tarihi 27 Şubat 2027 olan ve 82911 numaralı ürünlerin tümünün toplatma kararı içinde bulunduğu söylendi.

Müşterilere ise herhangi bir satış fişi olmadan ürünleri aldıkları noktalara götürerek paralarını geri alabilecekleri söylendi.

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BİFENİL VE ANTRAKİNON İNSAN BÜNYESİNE GİRERSE NE OLUR?

Bifenil, aromatik hidrokarbonlar sınıfında yer alan renksiz ve kristalimsi katı bir maddedir. ABD'de yasaklanan bu madde gıdalarda küf oluşumunu engelleyen bir koruyucudur.

İnsan bünyesinde yarattığı tahribatlar nedeni ile antrakinonun AB'de pestisit olarak onayı 2009 yılında kaldırıldı. Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, antrakinonı “insanlar için muhtemelen kanserojen” (kategori 2B) olarak sınıflandırılıyor.

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