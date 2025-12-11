Beypazarı'nda 17 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla Eminyet'in çalışmaları sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Zafer ve Kurtuluş mahallelerinde 17 aracın lastiklerinin kesildiği ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.