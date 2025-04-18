Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı vardı

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı vardı

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ndeki “suç örgütü” soruşturması kapsamında elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'ın ardından, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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