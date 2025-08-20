Çok sayıda il için uyarı sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl? (20 Ağustos 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu,
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu,
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Parçalı bulutlu,
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık