Çok sayıda kedi ölü bulundu. Bir vatandaş ölen kedilere sarılarak ağladı

Aydın Efeler’de Adnan Menderes Bulvarı’nda, sabah saatlerinde işyerlerine gelen vatandaşlar, dükkânlarının önünde ölmüş kedilerle karşılaştı. Bulvarın ara sokaklarında yürüyen vatandaşlar da, gördükleri onlarca ölü kedinin şokunu yaşadı.

Karşılaştıkları bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, kedilerin ölüm nedeninin tespit edilmesini ve sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.

SARILARAK AĞLADI

Gördükleri karşısında gözyaşlarına boğulan bir kadın ise, ölen bir kediye "Özür dilerim" diyerek sarıldı. Olayın yaşandığı bölgede çalışan vatandaşlardan biri, "9 gibi büroya gelirken bir kedi gördüm, uyuyor sandım ama ölmüş. Sonra kendi sokağımıza girince burada da 2 kedi ölüsü gördüm. Dili dışarıdaydı, kan vardı.” açıklamasında bulundu.

Üst sokakta ve bulvarın başında da aynı manzarayla karşılaşıldığını duyduğunu söyleyen vatandaş, “Muhtemelen dün gece saatlerinde toplu bir katliam gerçekleşti, zehirlendiler. Lütfen tüm yetkililere sesleniyorum. Sesimiz olun. Bu canlara kıyan kim varsa kamera kayıtları kaybolmadan cezalandırılmasını ve önlem alınmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

“YETKİLİLERİN DAHA DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUZ”

Başka bir vatandaş ise, sabah işyerlerine giderken iki kedi cesediyle karşılaştıklarını, zehirlendiklerini düşünüp yetkililere haber verdiklerini ifade etti ve siyasileri eleştirerek " Zehirlenip zehirlenmediklerinin tespit edilmesini istiyoruz. Bu doğa bir bütündür. Hayvanlarla insanların bir arada beraberce sağlık ve barış içinde yaşama hakkı vardır. Yetkililerin bu konularda hayvanlarla ilgili açıklama yaparken biraz daha dikkatli olmasını, biraz daha özenli olmasını talep ediyoruz. Çünkü onların yaptığı bir açıklama vatandaşlarda farklı tepkilere neden oluyor. “ açıklamasında bulundu.

Bazı insanların bu tür şeyleri yapma hakkını kendilerinde gördüğünü belirten vatandaş, “Her yere haber verdik. Savcılığa başvuru yapıldı. Bunun sorumlularının bulunup en ağır cezayı alması için her şeyi yapacağız." dedi.