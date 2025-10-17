Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yemekhane ücretlerine gerçekleştirilen zamma karşı kampüste eylem düzenledi.

Polisin eyleme izin vermemesi sebebiyle öğrenciler arasında çevik kuvvet arasında yaşanan arbedede çok sayıda üniversiteli gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Rektör Mehmet Cahit Güran'ın kararı doğrultusunda okul yemekhanesinde rezervasyon sistemine geçilirken, ücretlere de zam yapıldı.

Rektörlüğün kararına tepki gösteren öğrenciler yemekhanede eylem düzenledi. Yemekhane binası önünde kurulan polis barikatını yıkan öğrenciler, turnikeden atlayarak yemek servisini kendileri yaptı.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Rektörlük binasına yürümek isteyen üniversiteli gençlerin önüne polis yeniden set çekti.

Rektörlük binası önünde çevik kuvvet ile üniversiteliler arasında yaşanan arbedede çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı ifade edildi.

"KAYYUM REKTÖR UYUŞTURUCU SATIŞINA GÖZ YUMUYOR"



Yemekhane eyleminde gözaltına alınan bir Hacettepe Üniversitesi öğrencisi okulun içerisinde uyuşturucu satışına göz yumulduğunu iddia ederek, "Kayyum rektör, beslenme hakkını savunan öğrencilerin eylemine izin vermezken faşist çetelerin kol gezmesine, kadınların taciz edilmesine, uyuşturucu satışına göz yumuyor" ifadelerini kullandı.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANESİNE ZAM

Üniversite yönetimi, Rektör Mehmet Cahit Güran'ın talimatıyla yemekhanede rezervasyon sistemini devreye soktu. 8 Ekim'de duyurulan karara göre, rezervasyon yaptıran öğrenciler ve personel 40 TL öderken, rezervasyonsuz girişlerde ücret 50 TL'ye yükseldi. Rezervasyonsuz öğrenciler için ayrılan yemek miktarı ise toplamın yalnızca onda biriyle sınırlı tutuldu. Bu değişiklik, öğrencilerin beslenme haklarını zedelediği gerekçesiyle büyük tepki topladı.