Çok sayıda ölüm yaşanmıştı. Kapatılacak

Bolu'da D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında, 2 Temmuz tarihinde İbrahim Ö.’nün kontrolündeki 34 F 8204 plakalı otomobil, kavşaktan sanayi yönüne dönüş yapan 60 yaşındaki Engin Gökdemir’in kontrolündeki 81 ACR 539 plakalı otomobille hızla çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı aracın içerisinde bulunan Sabri Gökdemir hayatını kaybetti. Sürücülerden İbrahim Ö. ile 34 LU 9313 plakalı otomobilde bulunan Ünal K. ve Özay Ö. yaralandı.

POLİSTEN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Aynı kavşakta önceki zamanlarda da çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve hasarlı kaza yaşanırken, 2 Temmuz tarihindeki kaza sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü kavşağın kapatılmasına karar verdi.

Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kavşağın kapatılması için çalışmalara başladı. Sabah saatlerinde bazı esnaf vatandaşlar kavşağın kapatılmasına tepki gösterirken, polis ekipleri çalışmanın yapıldığı bölgede güvenlik önlemi aldı. Kavşağın kapatılmasının ardından sürücüler, sanayiye girişleri her iki tarafında bulunan yollardan sağlayacak.