Ünlülerden İmamoğlu'na verilen cezaya tepki

Aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı, fenomen gibi isimlerin bulunduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'na destek verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı.
Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.
İmamoğlu'nun çağrısı üzerine vatandaşlar Saraçhane'de toplandı. Çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi.
ÜNLÜLERDEN İMAMOĞLU'NA DESTEK
Skandal kararın ardından siyasi isimlerin yanı sıra, ünlü isimlerden de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi.
Aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı, fenomen gibi isimlerin bulunduğu yüzlerce kullanıcı, İmamoğlu'na verilen cezaya sosyal medyadan tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
FAZIL SAY
CEM YILMAZ
VEDAT MİLOR
MUSTAFA SANDAL
KAAN SEKBAN
LEVENT ÜZÜMCÜ
DANLA BİLİC
YEKTA KOPAN
HAZAL KAYA
GANİ MÜJDE
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
BERNA LAÇİN
ZEKİ KAYAHAN COŞKUN
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