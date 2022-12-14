Ünlülerden İmamoğlu'na verilen cezaya tepki

Aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı, fenomen gibi isimlerin bulunduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'na destek verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı.

Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine vatandaşlar Saraçhane'de toplandı. Çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi.

ÜNLÜLERDEN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Skandal kararın ardından siyasi isimlerin yanı sıra, ünlü isimlerden de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi.

Aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı, fenomen gibi isimlerin bulunduğu yüzlerce kullanıcı, İmamoğlu'na verilen cezaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

FAZIL SAY

CEM YILMAZ

VEDAT MİLOR



MUSTAFA SANDAL



KAAN SEKBAN



LEVENT ÜZÜMCÜ



DANLA BİLİC



YEKTA KOPAN



HAZAL KAYA



GANİ MÜJDE

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN



BERNA LAÇİN



ZEKİ KAYAHAN COŞKUN



