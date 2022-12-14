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Ünlülerden İmamoğlu'na verilen cezaya tepki

Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Çok sayıda ünlü isim sosyal medyadan İmamoğlu'na verilen cezaya büyük tepki gösterdi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 21:15
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Çok sayıda ünlü isim İmamoğlu'na verilen cezaya tepki gösterdi

Ünlülerden İmamoğlu'na verilen cezaya tepki
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Aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı, fenomen gibi isimlerin bulunduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'na destek verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı.

Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine vatandaşlar Saraçhane'de toplandı. Çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi. 

ÜNLÜLERDEN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Skandal kararın ardından siyasi isimlerin yanı sıra, ünlü isimlerden de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi.

Aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı, fenomen gibi isimlerin bulunduğu yüzlerce kullanıcı, İmamoğlu'na verilen cezaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

FAZIL SAY

CEM YILMAZ

VEDAT MİLOR


MUSTAFA SANDAL


KAAN SEKBAN


LEVENT ÜZÜMCÜ


DANLA BİLİC


YEKTA KOPAN


HAZAL KAYA


GANİ MÜJDE

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN


BERNA LAÇİN


ZEKİ KAYAHAN COŞKUN


 

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Kara tren
14.12.2022 21:34
Adamların amacı belli aday İMAMOĞLU olsun. İstifa etsin İstanbul bize kalsın. İ'STANBUL TÜRKİYEDİR' 1.5 sene İstanbul dan ne rant sağlanır bir düşünsenize. Oyuna gelmemek akıllı olmak lazım.  
 
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