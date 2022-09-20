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Hükümet son 12 aydaki borsa işlemlerini inceleyecek iddiası. Çok sert düşüş yaşanmıştı

Geçen haftayı yüzde 9 kayıpla kapatan bulan Borsa İstanbul'un dünkü "acil" zirvesinde hükümetin son 12 aydaki piyasa işlemlerini inceleme kararı aldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 20:11
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Çok sert düşüş yaşayan Borsa İstanbul hakkında hükümetin son 1 yıldaki işlemleri inceleme altına alacağı iddia edildi

Hükümet son 12 aydaki borsa işlemlerini inceleyecek iddiası. Çok sert düşüş yaşanmıştı
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Geçen haftayı yüzde 9 kayıpla kapatan Borsa İstanbul’da dün sabah saatlerinde toparlanma görülürken, öğleden sonra tekrar satışlar başladı. Satışlarla endekste kayıp yüzde 5,3’ü buldu. Böylelikle bir süredir bankacılık hisselerinde görülen olağanüstü işlemlerle bir buçuk ayda yüzde 59 yükselen borsada günlerce tavan olan kamu bankaları ve birkaç hissede bu kez süreç tersine döndü. Konuyla ilgili dün akşam Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği’nde acil toplantı düzenlendi.

Diken'de yer alan habere göre toplantı sonrası Bloomberg’e konuşan ‘üst düzey bir hükümet yetkilisi’ hisse senedi piyasasına ‘hızlı’ bir müdahale etme planlarının olmadığını söyledi.

Toplantıya katılan aracı kurum yöneticilerinin de müdahale için herhangi bir sistemik risk görmediğini belirten yetkili, bazı piyasa hareketlerinin ise yıkıcı olduğu kabul etti. Yetkili, düzenleyici kurumların son 12 aydan itibaren piyasadaki işlemleri incelemeye aldığını da söyledi.

BAKAN NEBATİ VATANDAŞLARA BORSA TAVSİYESİNDE BULUUNMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti.

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