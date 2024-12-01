Çok Sık Dezenfektan Kullanımı Cilde Zararlı Olabilir

Dezenfektanların içeriğinde genellikle alkol bulunur. Alkol, mikroorganizmaları etkili bir şekilde yok ederken cildin doğal yağlarını ve nemini de uzaklaştırabilir. Bu durum, ciltte kuruluk, çatlaklar ve tahrişe yol açabilir.

American Academy of Dermatology (AAD), alkol bazlı dezenfektanların sürekli kullanımının egzama ve kontakt dermatit gibi cilt rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini belirtmektedir. Özellikle hassas cilde sahip bireylerde, ürünlerdeki parfüm ve diğer kimyasal katkı maddeleri alerjik reaksiyon riskini artırabilir.

Uzmanlar, cilt sağlığını korumak için dezenfektan kullanımından sonra nemlendirici uygulanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, mümkünse sabun ve suyla el yıkamanın tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ellerin doğru şekilde ve 20 saniye boyunca yıkanmasının dezenfektan kullanımına eşdeğer olduğunu açıklamıştır.

Dermatologlar, alkol oranı düşük ve parfümsüz dezenfektanların cilt sağlığı açısından daha güvenli olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra, cildin tahriş olmaması için dezenfektan kullanımının dengeli bir şekilde yapılması öneriliyor.

Sık dezenfektan kullanımının neden olduğu cilt sorunlarını önlemek için bireylerin, ürün seçiminde dikkatli olması ve nemlendirici kullanımını ihmal etmemesi gerektiği belirtiliyor.