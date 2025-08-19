Çok sık görülmeye başladılar! İnsanları tedirgin ediyor

Vatandaşlar su samurlarının artık sık görülmeye başladığını belirtirken, Faroz Limanı çevresinde yoğun olarak görülen su samurlarının Karadeniz'deki popülasyonu dikkat çekiyor.

Sahildeki insanlara rağmen kenara kadar yaklaşan su samuru, uzun kuyruğuyla ilk planda görenleri korkuturken bir süre avlandıktan sonra gözden kayboldular. Balıkçılar çok nadir de olsa su samurunun zaman zaman Karadeniz'de avlandığını belirtirken Faroz Limanı çevresinde oltayla balık tutmaya çalışan Kader Tomruk "Daha önce su samurlarına rastladım. Özellikle havaalanı tarafları ve yat limanı çevresinde çok rastladım. Çok ürkek bir hayvan balıkları yiyip kaçıyor. Genelde insanlardan kaçıyor yanlarına bile gelmiyor. Şu anda burada iki üç tane var insanlar da görünce zaten korkuyor. Kış mevsiminde de buradalar bir yere gitmezler" diye konuştu.