Çok sık kabus görüyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı

Kabuslar, genellikle uykuda yaşanan korku, endişe veya stresle ilişkili. Uzmanlar, sık kabus görmenin, anksiyete, depresyon, stres veya travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi zihinsel sağlık sorunlarının bir belirtisi olabileceğini söyledi.

Uyku uzmanı ve California Üniversitesi'nde nörobilim profesörü olan Dr. Matthew Walker, “Kabuslar, zihinsel yükün ve stresin bir yansıması. Zihinsel sağlık sorunları, kabusların sıklığını artırabilir. Özellikle depresyon ve kaygı bozuklukları olan bireylerde kabuslar daha yaygın hale gelir” dedi.

Chicago Üniversitesi uyku araştırmaları profesörü olan Prof. Dr. Rosalind Cartwright, kabusları “zihnin bilinçaltındaki korkuları ve travmaları işleme şekli olarak” tanımladı.

Cartwright, "Zihnimiz kabuslar aracılığıyla duygusal yükleri işler. Eğer bir kişi travma geçirmişse, bu deneyimlerin kabuslarda sıklıkla tekrarlandığını görebiliriz" dedi.

Sürekli kabuslar görmek sadece psikolojik değil, aynı zamanda fiziksel sağlığınızı da etkileyebilir.

Yetersiz uyku, kabusların sıklığını artırabilir ve bu da kişinin genel sağlığını zayıflatabilir.

California Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Dr. Sara Mednick, kabusların vücutta artan stres hormonları ve uykusuzluk nedeniyle daha sık ortaya çıkabileceğini belirtti.

Mednick, "Uyku eksikliği, vücutta kortizol gibi stres hormonlarının artmasına neden olur ve bu da kabusları tetikleyebilir. Ayrıca, yetersiz uyku bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve depresyona yol açabilir" diye ekledi.

Londra Üniversitesi'nde uyku bozuklukları üzerine araştırmalar yapan bir uzman olan Dr. Claire Winstanley, "Kabuslar uyku kalitesini ciddi şekilde bozabilir. İnsanlar gece boyunca sık sık uyanabilirler, bu da derin uyku evrelerinin kaybolmasına yol açar. Derin uyku ise vücudun yenilenmesi için kritik bir süreçtir" dedi.

Dr. Judith Herman, psikiyatrist ve travma uzmanı, kabusları genellikle TSSB'nin bir belirtisi olarak tanımlar. TSSB, ağır bir travma veya korkutucu bir deneyimden sonra gelişebilecek bir durumdur ve kabuslar, bu travmaların zihinde yeniden canlanmasına neden olabilir.

Dr. Herman, "Travmatik olaylar, kişinin bilinçaltında sık sık yeniden yaşanır. TSSB olan bireylerde bu yeniden yaşama, kabuslar aracılığıyla ortaya çıkar" açıklamasında bulundu.

Dr. Walker da TSSB ve kabuslar arasındaki ilişkiyi şu şekilde vurguluyor: “TSSB, travmanın zihinsel ve fiziksel izlerinin uzun süre kalmasına yol açar ve bu durum kabuslarla kendini gösterir. Bu kişiler, travmalarını ve korkularını kabuslarında yeniden deneyimlerler.”

Bunun dışında, bazı tıbbi durumlar ve yaşam tarzı faktörleri de kabusların sıklığını artırabilir.

Örneğin, alkol ve uyuşturucu kullanımı, özellikle uyku düzenini bozarak kabusların artmasına neden olabilir. Ayrıca, bazı ilaçlar da bu tür yan etkilere yol açabilir.

Uyku bozuklukları uzmanı olan Dr. John Blundell, "Bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar ve antihipertansif ilaçlar, kabusları tetikleyebilir. Bu ilaçlar, REM uyku döngüsünü etkileyerek kabusların yoğunluğunu artırabilir" dedi.

Bazı uyku bozuklukları da sık kabus görmeye neden olabilir. Örneğin, uyku apnesi, gece boyunca nefes almayı zorlaştıran bir durumdur ve bu da kabusları sıklaştırabilir.

Uyku uzmanı Dr. Keith Rosner, "Uyku apnesi, beyin oksijen eksikliği nedeniyle vücutta stres yaratır. Bu da kabusların artmasına yol açabilir. Uyku apnesi tedavi edilmediği takdirde, kabuslar giderek daha yoğun hale gelebilir" dedi.

Sürekli kabus görmek, kişisel yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak, bazı yöntemler kabusları azaltmaya yardımcı olabilir.

Uzmanlar, stres ve kaygıyı yönetmek, düzenli egzersiz yapmak ve uyku hijyenine dikkat etmek gibi faktörlerin kabusları hafifletebileceğini belirtti.

Dr. Mednick, “Günlük meditasyon ve derin nefes alıştırmaları gibi gevşeme teknikleri, zihni sakinleştirerek kabusları azaltabilir. Ayrıca, uyku düzeni kurmak, kabusların sıklığını düşürebilir” dedi.

Prof. Dr. Cartwright, travma yaşayan bireylerin profesyonel yardım almasının önemli olduğunu vurguladı:

“Travma sonrası stres bozukluğu tedavi edilebilir. TSSB'yi tedavi etmek, kabusları azaltabilir ve kişinin yaşam kalitesini artırabilir.”

Sürekli kabus görmek, zihinsel ve fiziksel sağlık üzerinde derin etkiler bırakabilir.

Uzmanlar, bu tür rüyaların sadece gece boyunca yaşanan korku anları olmadığını, aynı zamanda stres, anksiyete, TSSB ve uyku bozuklukları gibi daha büyük sorunların bir işareti olabileceğini belirtti.