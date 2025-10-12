İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2025-2026 tiyatro sezonunu, kentin dört bir yanına sanatı ulaştırma misyonu doğrultusunda açtığı yeni sahnesi Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi’nde karşılıyor. Beşinci yaşını kutlayacak olan İzBBŞT, İsmet İnönü Sahnesi’ndeki gösterimlerine ek olarak, Karşıyaka’daki bu yeni sahnede de her ayın son iki haftasında repertuvarındaki oyunları sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Şehir Tiyatroları, sezon açılışını 17 ve 18 Ekim 2025 tarihlerinde, yeni sahnesinde "Çok Tuhaf Soruşturma" oyunuyla yapacak. Ayrıca, "Soytarılar Okulu" isimli çocuk oyunu da 19 Ekim’de Karşıyakalı çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

GENEL SANAT YÖNETMENİ LEVENT ÜZÜMCÜ'DEN TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, bir kamu tiyatrosu olarak halkın vergileriyle sanat ürettiklerini ve sahne sayılarını artırarak tiyatroyu tüm İzmir’e yayma misyonuyla çalıştıklarını ifade etti. Bu kapsamda yürüttükleri çalışmaların ilk adımının Karşıyaka’da atıldığını belirten Üzümcü, şunları kaydetti:

“Kentin farklı yerlerinde sahne açmak istediğimizi her fırsatta dile getiriyorum. Bunun ilk adımı olarak Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde repertuvarımızdaki oyunlarla sahne alıyor olacağız. Bu konuda verdikleri destek nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a, nezdinde tüm belediye çalışanlarına teşekkür etmek isteriz. Kültürpark’taki İsmet İnönü Sahnesi’ne gelemeyen vatandaşlarımızın kapısına yeni sahnelerimiz aracılığıyla bir anlamda biz gitmiş oluyoruz. Sadece repertuvarımızdaki oyunlarla değil, buradaki sahnemize özel yeni oyunlar çıkarmak gibi bir amacımız da var” dedi.

Karşıyaka’da köklü bir tiyatro kültürü bulunduğunu belirten Üzümcü, “Çalışmalarımızla bu kültüre katkı sunmak, tiyatronun ışığında Karşıyakalılarla daha sık bir araya gelmek istiyoruz. Tıpkı İsmet İnönü Sahnesi’nde olduğu gibi Hikmet Şimşek Sahnemiz de sadece bizim değil tüm halkın yuvasıdır. Eminim ki, bizi ve evlerini orada da yalnız bırakmayacaklar. Tüm tiyatroseverleri 17 Ekim’de gerçekleştireceğimiz sahne ile sezon açılış oyunumuzda bekliyoruz” diye konuştu.

"CADI KAZANI" İÇİN GÜN SAYILIYOR

İzmir Şehir Tiyatroları, yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan "Cadı Kazanı" oyununun provalarını sürdürüyor. Arthur Miller’ın 1950’lerdeki McCarthy dönemini eleştiren eseri, Lemi Bilgin yönetiminde sahneye taşınıyor. Oyunun prömiyerinin ekim ayı sonunda İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde yapılması planlanıyor. İzBBŞT, ekimde yeni bir çocuk oyununun, kasımda ise yeni bir yetişkin oyununun provalarına başlayacak ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürecek.

İZBBŞT BERGAMA TURNESİNDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekim ayında turneye de çıkıyor. "Soytarılar Okulu" oyunu 22 Ekim’de Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) çocuklarla buluşacak. İzBBŞT, artık düzenli olarak her ay Bergama Kültür Merkezi’nde temsil gerçekleştirecek. Temsillerin biletleri, İzBBŞT Bilet Gişeleri veya 'kultursanatbilet.izmir.bel.tr' adresinden satışa sunuldu.