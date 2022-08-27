Bacaklardaki kırmızı noktaların en yaygın 10 nedeni

Ensonhaber’in haberine göre; Çok yaygın bir durum olan bacaklarda kırmızı lekelerin ortaya çıkması çeşitli kanserlerden kurdeşen gibi cilt sorunlarına kadar birçok farklı sağlık sorunundan kaynaklanabiliyor olduğu bildirildi.

Bacaklardaki kırmızı noktalar çoğu durumda ciddi veya endişe edilecek bir durum olmadığı vurgulandı. Genellikle sorun, küçük sivilceler, folikülit (kıl kökü iltihabı) veya güneşe aşırı maruz kalmaktan kaynaklandığı vurgulandı.

Ancak bazı durumlarda kırmızı noktalar sedef hastalığı, dermatit veya ilaç tedavisi gerektiren farklı hastalıkların belirtisi olabileceği bildirildi.

Ciltte neden kırmızı lekeler beliriyor? Ve endişelenecek bir sorun olup olmadığı veya geçici ve tamamen zararsız bir durum olup olmadığı nasıl anlaşılır?

İşte detaylar…

İŞTE BACAKLARDAKİ KIRMIZI LEKELERİN 10 NEDENİ…

Bacaklarınızda veya kollarınızda küçük kırmızı noktalar belirdiğini fark edebilirsiniz. Bu durum tamamen zararsız nedenlerden kaynaklanabileceği gibi ilaç tedavisi gerektiren sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir.

Kırmızı noktalara neden olan birçok durum zararsız olarak kabul edilse de, özellikle noktalar birkaç gün içinde geçmezse, sorun hafife alınmamalıdır.

Bu cilt bozukluğunun en yaygın nedenleri şunlardır:

Böcek ısırıkları

Bacaklardaki kırmızı lekeler böceklerden de kaynaklanabilir. Örneğin sivrisinek ısırıkları, kırmızı karıncalar, bitler ve çeşitli böcekler ciltte izlerini bırakabilir.

Bu gibi durumlarda bacaklarda çok yoğun kaşıntı ile kırmızı noktaların varlığını fark edebilirsiniz. Uygun ilaçlarla, kızarıklığı ve kaşıntıyı önleyebilirsiniz. Ayrıca cilde soğuk kompres uygulayarak rahatsızlığı giderebilirsiniz.

Keratosis pilaris

Bacaklarda ve kollarda kırmızı lekeler, beyaz veya kırmızı lekeler ve şişliklerin oluşmasına neden olan bir cilt rahatsızlığı olan keratosis pilaris gibi yaygın bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Bu sağlık sorunu hem bacakları hem de kolları etkileyebilir ve yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkiler.

Bu cilt sorunu, cildin gözeneklerini tıkayan ve kızarıklığa neden olan keratin birikmesinden kaynaklanır. Sorun, kuru cilde sahip kişilerde daha sık görülür ve kremlerle tedavi edilebilir.

Uyuz

Bir parazitin neden olduğu hastalık olan uyuz, çok fazla kaşıntıya neden olan küçük kırmızı yumruların ortaya çıkmasına neden olur. Özellikle yetişkinlerde bu bulaşıcı hastalık, kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir.

Uyuz çok bulaşıcıdır, ancak doğru yaklaşımlar ile tedavisi kolaydır.



Folikülit

Kıl köklerinde enfeksiyon ve iltihaplanma olan folikülit, bacakları ve vücudun diğer bölgelerini etkileyebilen kırmızı noktalara neden olabilir. Folikülite belirli bakteriler neden olur ve batık kıl ve mantar iltihabı gibi problemler de bu duruma yol açar. Bu durum sadece yetişkinleri etkilemez. Çocukların bacaklarında kaşıntı, kızarıklık ve irin gibi belirtilerle ortaya çıkan kırmızı noktalar, folikülitten kaynaklanabilir.

Sedef hastalığı

Bacaklardaki kırmızı lekeler ve kaşıntı, sedef hastalığı olarak bilinen bir hastalığın belirtisi de olabilir. Özellikle, sedef hastalığının bir türü olan guttat sedef hastalığı, esas olarak gövdeyi ve uzuvları, aynı zamanda alt sırt ve ayakları da etkileyebilen kırmızı noktaların ortaya çıkmasına neden olur.

Bu hastalık ilerlemediği ve enfeksiyonu ağırlaştırmadığı sürece ciddi olarak kabul edilmez.

Vaskülit

Bacaklardaki kırmızı noktalar ile dolaşım arasında da bir bağlantı vardır. Bacaklarda kırmızı noktalara vaskülit olarak bilinen, kan akışını azaltabilen, ağrı ve aşırı terleme gibi belirtilere neden olan damarların iltihaplanması yol açabilir.

Bu durum, kan damarlarının iltihaplanmasını azaltmayı amaçlayan tedavi ile çözülür.

Egzama

Atopik dermatit olarak da bilinen egzama, kaşıntıya eşlik eden kırmızı lekelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Genellikle sorun yetişkinlerle birlikte 5 yaşın altındaki çocukları da etkiler.

Egzamanın tedavisi antibiyotik ilaçlar, antihistaminikler veya kortikosteroid ilaçların kullanımıyla yapılır.

Ürtiker (Kurdeşen)

Ciltte kırmızı lekelerin ortaya çıkmasının bir başka nedeni de bir cilt hastalığı olan kurdeşen veya bir diğer adıyla üritikerdir.

Kurdeşen durumunda, bacaklarda beyaz hale ile kabarık kırmızı noktalar ve kabarcıklar görebilirsiniz. Birçok faktör bu sorunu tetikleyebilir. En yaygın olanlar belirli gıdalar, ilaçlar, böcek ısırıkları ve hatta güneştir.

Normalde ürtiker belirtileri kendiliğinden kaybolur, ancak çok rahatsız edici belirtiler ortaya çıkarsa ilaç kullanılabilir.

Cilt kanseri

Çok nadir durumlarda ciltteki kırmızı lekeler cilt kanserinin bir belirtisi olabilir. Örneğin, kırmızı lekelere bazal hücreli karsinom veya Bowen hastalığı adı verilen bir cilt kanseri türü neden olabilir.

Bacaklarda, kollarda veya vücudun diğer kısımlarında kırmızı noktaların ortaya çıktığını fark sorunun nedenini belirlemek ve en kısa sürede tedaviye başlamak için mutlaka bir uzmana başvurun.

Miliarya (İsilik)

İsilik olarak da bilinen miliarya, terin cilt içinde hapsolduğu, ciltte kaşıntı ve iltihaplanma ile küçük kırmızı noktaların oluşmasına neden olan bir durumdur.

Bu durum hem yetişkinleri hem de çocukları etkiler. İsilik birkaç gün içinde iyileşme eğilimindedir ve tedavi, ciltteki kaşıntı ve tahrişi gidermek için losyonlarla yapılır.