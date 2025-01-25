Çöken binadaki enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ, 2'si hayatını kaybetmiş bir şekilde çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları, olay yerine çevre illerden de dahil olmak üzere 962 personel ve 216 araç sevk edilmesiyle genişletildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çalışmaların düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağladı. Binadaki enkazdan çıkarılan iki kişinin karı-koca olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine incelemelere gelen Bakan Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerinin sonuçlanmasının ardından yetkililerden bilgi aldı.