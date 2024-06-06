Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi

Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi
Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen 3 katlı binanın yıkılması sonucunda, enkaz altından çıkarılan yaralılardan altı aylık bir kız bebek ve babası taburcu edildi.

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Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi 1

Kartaltepe Mahallesi'nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesiştiği noktada bulunan ve alt katında dükkanların yer aldığı 1988 yapımı üç katlı binanın çökmesi sonucu, enkazdan kurtarılan sekiz kişiden bazıları evlerine dönerken, diğerlerinin tedavisi devam ediyor.

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Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi 2

Bu durumda, 3 Haziran'da tedavileri tamamlanarak hastaneden ayrılan üç kişiye ek olarak, Türkmenistan vatandaşı olan altı aylık kız bebek ve babasının da iyileşerek taburcu edilmeleriyle, toplamda beş kişi sağlıklarına kavuşmuş oldu.

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Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi 3

Diğer yandan, tedavi gören üç yaralıdan birinin genel sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakımda entübe edilerek gözetim altında tutulduğu, durumu iyileşen bir yaralı ile kaburga kırığı olan diğer yaralının tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.

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Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi 4
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Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi 5
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Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi 6
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Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi 7
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Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi 19
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Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi 20
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