Çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi

Kartaltepe Mahallesi'nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesiştiği noktada bulunan ve alt katında dükkanların yer aldığı 1988 yapımı üç katlı binanın çökmesi sonucu, enkazdan kurtarılan sekiz kişiden bazıları evlerine dönerken, diğerlerinin tedavisi devam ediyor.
Bu durumda, 3 Haziran'da tedavileri tamamlanarak hastaneden ayrılan üç kişiye ek olarak, Türkmenistan vatandaşı olan altı aylık kız bebek ve babasının da iyileşerek taburcu edilmeleriyle, toplamda beş kişi sağlıklarına kavuşmuş oldu.
Diğer yandan, tedavi gören üç yaralıdan birinin genel sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakımda entübe edilerek gözetim altında tutulduğu, durumu iyileşen bir yaralı ile kaburga kırığı olan diğer yaralının tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.