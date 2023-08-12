Araçlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak göçük oluşabilir. Daha pahalıya mal olmaması için oto tamircilerinin kullandıkları kaynak su yöntemi göçük sorununuzu çözebilir. Peki, çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?

Aracınızda oluşan göçüğün kaynak su yöntemiyle düzelebileceğini biliyor muydunuz? Kaportacılar ve oto tamirciler kaynar su hilesiyle araçlarda oluşan bazı göçükleri düzeltebiliyor.

Aracınızda gözle görülür bir göçük oluşması, size birkaç yüz liraya mal olabilir. Pek çok insan, böylesi bir hizmet için uygun fiyatın ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değildir, bu da kaportacıların ve oto tamircilerin size kolayca yüksek meblağlarda masraf çıkarabilecekleri anlamına gelir. Bir göçüğe gidermek üzere tamirciye girersiniz, ancak bir şekilde arabanızda çözülmesi gereken başka sorunlar keşfederler ve her birini eklemeye başlarlar.

Sosyal medyada hızla yayılan bu yöntemle araçlarda oluşan göçükler onarılabiliyor. İhtiyacınız olan tek şey içi sıcak su dolu bir su ısıtıcısı ve bir de tuvalet pompası.

ARABALARDA OLUŞAN GÖÇÜK NASIL DÜZELTİLİR?

- Su ısıtıcısını suyla doldurun ve kaynatın.

- Su kaynar kaynamaz, su ısıtıcısını arabanızın yanına götürün, suyu göçüğe ve göçük çevresine dökün.

- Şimdi tuvalet pompasını kullanmanız gerekmekte. Pompayı göçüğün etrafına yerleştirin ve dikkatlice kendinize doğru çekin. Bu işlemi yavaşça ve dikkatli bir şekilde birkaç kez tekrarlayın, yavaş yavaş göçükte hareketlenmeler göreceksiniz.

- Birkaç dakikalık dikkatli bir çalışmanın sonunda, göçük tamamen ortadan kaybolmuş olacaktır.