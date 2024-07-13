Çöken okulda 22 ölü, çok sayıda da yaralı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çöken okulda 22 ölü, çok sayıda da yaralı var

Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau Eyaleti'nde bir okul binasının çökmesi sonucu 22 çocuğun hayatını kaybettiği, 130'dan fazla çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Plateau Eyaleti'nin başkenti Jos'taki Saint Akademisi, sabah saatlerinde, öğrenciler dersteyken çöktü.

Halk beton yığınlarını ve bükülmüş demir çubukları kırmak için ekskavatörler, çekiçler ve çıplak ellerini kullanarak mahsur kalanların çoğuna ulaşmaya çalıştı.

Polis, gazetecilere yaptığı açıklamada, çökme sonucu en az 22 çocuğun hayatını kaybettiğini, çok sayıda çocuğun da hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Çökmenin nedeni henüz bilinmiyor ancak Nijerya basınına yansıyan haberlerde bölge sakinleri, çökmenin Plateau'da üç gün süren yoğun yağışların ardından meydana geldiğini söyledi.

Okulda 1000'den fazla öğrencinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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