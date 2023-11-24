Çöl ile okyanusun buluştuğu şehir: Swakopmund

YAŞAYAN FOSİL BİTKİ: WELCİTSCHİA

Namib Çölü'ne özgü çok ender bir bitki türü olan "welcitschia", çölün zorlu ikliminde 2 bin yıla varan uzun ömürleriyle botanik dünyasında "yaşayan fosil" olarak tanınıyor.

Yaklaşık 2-3 metre genişliğinde yapraklarıyla oldukça esrarengiz görünüme sahip bu kaktüs türüne, Swakopmund çevresinde de rastlanıyor.

Bazı özellikleriyle diğer tüm bitki türlerinden farklılık gösteren bu çöl bitkisini görmek için Swakopmund'tan çöl içlerine doğru yaklaşık 100 kilometrelik yolculuğu göze almak gerekiyor.