Çöl ile okyanusun buluştuğu şehir: Swakopmund

KIZGIN KUMLARDAN SERİN SULARA
Yaz aylarında Swakopmund sahillerini dolduran ziyaretçiler, çölün ve denizin tadını aynı anda çıkarma imkanı buluyor.
Öte yandan, Namib Çölü'nün kızgın kumları ile Atlas Okyanusu'nun son derece soğuk suları ve hırçın dalgaları, yüzücülere zorlu ve heyecanlı anlar yaşatabiliyor.
Swakopmund şehri, aynı zamanda sörf ve balık tutma meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.
İskele çevresini mesken tutmuş foklar, turistlerden büyük ilgi görüyor. Şehrin kuzeyindeki "Cape Cross Fok Kolonisi" ise dünyanın en büyük fok kolonilerinden biri olarak biliniyor.
Swakopmund'a 30 kilometre mesafedeki Walvis Bay ise bölgenin en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapıyor.