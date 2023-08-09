Çöl sıcaklarından sonra kuvvetli sağanak geliyor. Meteoroloji fırtınaya karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu tahmin raporuna göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile (Samsun merkez hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.