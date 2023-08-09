Çöl sıcaklarından sonra kuvvetli sağanak geliyor. Meteoroloji fırtınaya karşı uyardı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 28°C
Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı