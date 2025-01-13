Colani: 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede kontrolü ele geçiren geçiş hükümetinin lideri Colani (Ahmed Şara), mültecilerin geri dönüş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAAS REJİMİ SONRASI GERİ DÖNÜŞLERİN BAŞLAMASI

Joe HaTTab Youtube kanalına konuşan Colani, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından zorla yerlerinden edilen ve ülke dışına çıkmak zorunda kalan Suriyelilerin, topraklarına dönmeye başladığını söyledi. Rejimin devrilmesiyle sonuçlanan süreç boyunca, kontrol altındaki bölgelerde yaşayanların yerinden edilmediğini, aksine daha fazla insanın bu bölgelere yerleşmeye başladığını vurguladı.

ADALET VE YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Colani, ülkedeki yeniden inşa sürecinde adalet ilkesine dayalı kurumlar inşa edeceklerini belirtti. Rejimin halk üzerindeki baskı ve otoritesini güçlendirmek için kullandığı kurumların yerini, halkın yararına çalışan adalet dağıtıcı kurumların alacağını söyledi. Ayrıca, devletin gücünü artırarak vatandaşların güçlü olmasını sağlamak gerektiğini ifade etti. Bu sürecin kısa, orta ve uzun vadeli planlarla yönetileceğini vurguladı.

SÜREÇTE ADIMLAR VE TOPLUMSAL EĞİTİM

Toplumdaki mevcut sorunların çözülmesinin zaman alacağını belirten Colani, istikrarlı planlar ve toplumsal eğitimle bu sorunların üstesinden gelinebileceğini söyledi. Toplumun her kesiminin uyum içinde yaşadığını ve Suriye’de toplumsal mutabakatın sağlandığını belirtti. Ayrıca, devrimle birlikte Suriye halkının moral bozukluğunu aşarak başlarını dik tutmaya başladıklarını ifade etti.

İNTİKAMSIZ ZAFER VE AF POLİTİKASI

Colani, devrim sonrası devlet aklının yerleştiğini ve amacın intikamsız zafer olduğunu belirtti. Rejimin devrilmesinin ardından safını değiştirenlere iyi niyetle yaklaşacaklarını ancak bazı suçlulara af uygulanmayacağını ifade etti. Sednaya Hapishanesi ve diğer güvenlik şubelerinde işkence yapan, varil bombası atan ve katliam yapanlara af uygulanmayacağını söyledi.

SURİYE’NİN GELECEĞİNE YÖNELİK PLÂNLAR

Colani, Suriye'nin geleceği için toplumsal uyum ve adalet dağıtıcı kurumlar oluşturma amacını gütmeye devam edeceklerini belirterek, halkın devletle uyum içinde yaşamaya devam edeceğini kaydetti.